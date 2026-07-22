Este miércoles, 22 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.396 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.1%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.43 pesos y un mínimo de 17.41 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar se mantuvo casi estable con un leve aumento de 0.05%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.32%, señalando una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayormente bajista, con repuntes puntuales a mitad del período y un cierre de tres jornadas negativas seguidas, dejando un balance claramente descendente.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.19%, es menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia negativa en relación con los últimos tres días. Esto se debe a que el dato -1 es un número negativo, indicando que el valor de la moneda ha disminuido en este período.

Este descenso en la cotización del Dólar sugiere un incremento en la fortaleza de la moneda local, lo cual puede influir en las decisiones económicas de los consumidores y las empresas en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.