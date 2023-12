Hay 20% menos demanda de alquileres a días del inicio del verano

Los alquileres de verano en la costa sufren las consecuencias de un año electoral y de la fuerte crisis económica que atraviesa el país. Hoy, a solo días del inicio de la temporada , hay hasta un 20% menos de reservas que el año pasado. Sin embargo los precios se mantienen en dólares, similares a los valores de 2022.

"Estamos entre un 15 y un 20% por debajo del número de contrataciones que teníamos el año pasado. Indudablemente es un diciembre muy agitado en donde el clima electoral ha influenciado mucho. En las últimas semanas estamos teniendo muchas consultas, hasta el 30 de diciembre se van a estar cerrando operaciones ", dijo expectante, Silvia Melgarejo, dueña de Constructora del Bosque, una de las principales inmobiliarias de Cariló.

Todavía y a pesar de que la demanda viene floja, los precios no se desaceleran. "Los valores se mantienen. Quien reserva a último momento no tendrá descuentos. Si los propietarios no alquilan a estos valores prefieren ocupar ellos mismos las propiedades ", explicó Melgarejo, que maneja la plaza más exclusiva de Cariló.

Al igual que el año pasado, los valores continúan en dólares. "Se puede alquilar una casa en Cariló con tres habitaciones para la primera quincena de enero a un precio de u$s 1700 promedio. Mientras que la segunda de enero tiene un valor de u$s 2000", sostuvo la especialista.

Pinamar siente las consecuencias del cambio de gobierno

Quien reserva ahora debe abonar el total en dólares billete. Esta es una práctica que comenzó en los últimos tres años y ya se afianzó en balnearios como Cariló, Pinamar y Costa del Este.

En Pinamar, los números son similares. En promedio hay entre un 10 y un 15% menos de reservas que el año pasado. "Esto se siente, sobre todo, en las inmobiliarias. Los hoteles se manejan de otra forma. Muchos tuvieron ventas anticipadas y hoy para la primera quincena de enero ya no tienen disponibilidad", explicaron desde Pinamar S.A la principal desarrolladora y comercializadora de la Ciudad que continúa el legado de su fundador.

Según los datos, hasta fines de noviembre, en Balmoral, una de las principales inmobiliarias de Pinamar, había en promedio entre 40 y 50 alquileres menos que en el mismo periodo del año anterior para enero.

Los valores de las casas en Pinamar, con un mínimo de tres dormitorios, arrancan en u$s 1500 la quincena en enero y llegan hasta los u$s 5000 en el caso de las más sofisticadas. Tampoco parecen desacelerar sus precios

Qué pasa en Mar del Plata

Mar del Plata no escapa a la situación que atraviesa Pinamar y Cariló. Hoy más del 50% de la plaza se ofrece en dólares y a la hora de reservas se piden billetes estadounidenses.



"Hoy estamos teniendo entre un 15 y un 20% menos de reservas que el año pasado en la zona centro de Mar del Plata. En estos barrios los departamentos, aún, se mantienen, en su mayoría, en pesos porque apunta a la clase media. Claramente se siente el ajuste y la crisis económica", dijo Verónica Berasueta, dueña de la inmobiliaria que lleva su nombre y Vicepresidente 2° del Colegio de Martilleros de esta ciudad.

En Mar del Plata, se suele alquilar por semana. "Un dos ambientes en promedio cuesta $ 30.000 por día y un tres ambientes tiene un valor que llega a los $ 40.000", dijo la inmobiliaria. Es decir, en una semana se necesita $ 210.000 para un depto chico en el centro de "La Feliz"

"Ya no se alquila por mes, y cuesta hacerlo por quincena. La demanda centra en una semana y hasta algunos solo piden cinco días", concluyó