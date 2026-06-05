La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 4 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1405 - Gato
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio
|1°
|1405
|11°
|3599
|2°
|0065
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|9372
|3°
|5323
|13°
|2686
|4°
|0412
|14°
|4714
|5°
|8038
|15°
|2259
|6°
|6203
|16°
|0098
|7°
|4479
|17°
|9134
|8°
|4335
|18°
|8276
|9°
|0962
|19°
|7103
|10°
|6752
|20°
|3989
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y necesidad de escuchar tu voz interior.
Si el gato es amistoso sugiere protección y armonía; si es esquivo o agresivo, alerta de engaños o tensiones cercanas.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.