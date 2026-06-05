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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 4 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1405 - Gato

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

 1°1405 11°3599
 0065  12°9372
 3°5323 13°2686 
 0412  14°4714 
 8038  15°2259 
 6°6203  16°0098
 4479  17°9134 
 4335  18°8276 
 0962  19°7103 
 10°6752 20°3989 

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¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y necesidad de escuchar tu voz interior.

Si el gato es amistoso sugiere protección y armonía; si es esquivo o agresivo, alerta de engaños o tensiones cercanas.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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