La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 4 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1405 - Gato

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

1° 1405 11° 3599 2° 0065 12° 9372 3° 5323 13° 2686 4° 0412 14° 4714 5° 8038 15° 2259 6° 6203 16° 0098 7° 4479 17° 9134 8° 4335 18° 8276 9° 0962 19° 7103 10° 6752 20° 3989

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y necesidad de escuchar tu voz interior.

Si el gato es amistoso sugiere protección y armonía; si es esquivo o agresivo, alerta de engaños o tensiones cercanas.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.