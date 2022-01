Gigante mundial de servicios profesionales contratará a 600 argentinos: cómo postularse

EY, uno de los cuatro gigantes globales del asesoramiento empresario, contratará a 600 personas en la Argentina para brindar servicios al exterior.

EY Global Delivery Services (GDS) es el centro de servicios de la red internacional. Está presente en siete países -la Argentina, China, Polonia, Filipinas, la India, Hungría y el Reino Unido- y 18 ciudades. En la Argentina, abrió la búsqueda de perfiles, tanto de sus profesiones core, como tecnológicos. La campaña de recrutamiento está orientada a graduados en Ciencias Económicas, Abogacía, ingenierías, recursos humanos y líderes de proyectos. En tanto, las posiciones requeridas en el área de tecnología son DevOps, desarrolladores, arquitectos de soluciones, ingenieros y científicos de datos.

" Buscamos profesionales con distintos niveles de experiencia, desde juniors hasta perfiles de dirección, con conocimientos de diferentes idiomas (alemán, francés, italiano y portugués, principalmente), con competencias de inglés en todos los casos", describe María del Cioppo, EY GDS Argentina Talent Leader. Los perfiles buscados, agrega, son con background en distintas disciplinas y profesiones. "Personas curiosas, con ganas de aprender de manera sostenida y sumarse a proyectos desafiantes, locales e internacionales. Gente con habilidades para adaptarse a los cambios constantes, mentalidad agile y que quieran sumarse a la era de la transformación digital", completa la ejecutiva.

EY espera realizar estas contrataciones en el transcurso de 2022. Con estas incorporaciones, la empresa prevé un crecimiento del 35% en su plantel local, que actualmente suma a 1850 personas.

En materia de beneficios, ofrece posibilidades de crecimiento en proyectos globales, trabajando con profesiones de todas partes del mundo, medicina prepaga de primer nivel, descuentos en gimnasios, universidades, hoteles, planes de bienestar, licencias extendidas para madres y padres, políticas de flexibilidad y regalos por antigüedad, Navidad o acontecimientos personales. Otro atractivo es la participación en iniciativas de Diversidad & Inclusión y Responsabilidad Corporativa.

Las exportaciones argentinas de servicios de economía del conocimiento sumaron u$s 5776 millones al segundo trimestre de 2021 , según datos de Argencon, la cámara del sector. De ese monto, la mayoría, u$s 3348 millones, corresponden a servicios empresariales, profesionales y técnicos; u$s 1839 millones a servicios de informática; u$s 365 millones a servicios personales, culturales y recreativos; y u$s 224 millones a cargos de uso por derechos de propiedad intelectual.

Entre los servicios empresariales, profesionales y técnicos, los jurídicos, contables y administrativos ascendieron a u$s 1447 millones; las publicaciones, investigaciones de mercado y encuestas, a u$s 292 millones; se exportaron u$s 501 millones por investigación y desarrollo y u$s 171 millones por arquitectura, ingeniería y servicios técnicos. Otros servicios empresariales, profesionales y técnicos aportaron u$s 938 millones.

Ese volumen de servicios profesionales desde la Argentina hacia el exterior hizo que, por ejemplo, otra Big Four, PwC, anunciara el año pasado una inversión de u$s 45 millones en tres años para tomar a 1000 personas en el país, lo que duplicará su dotación local. O que JP Morgan activara el reclutamiento de 1300 profesionales este año para su filial.

" Son muchas las compañías que apuestan por el talento argentino, por lo que vemos un mercado muy dinámico, en el que hay una gran oferta de trabajo para las personas con conocimiento de idiomas . En EY GDS, trabajamos en nuestra propuesta de valor con un gran diferencial, que es la posibilidad de trabajar en proyectos globales con mucha exposición. Esto implica una gran escuela y crecimiento para quienes trabajan con nosotros.", señaló Christian López, EY GDS Argentina Talent & Acquisition Leader.



Los interesados pueden postularse a través del e-mail talentattraction@gds.ey.com. Más información en: https://www.ey.com/es_ar/careers/global-delivery-services.