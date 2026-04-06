En un contexto en el que las marcas se esfuerzan cada vez más por captar el tiempo de sus clientes, y, al mismo tiempo, con consumidores que priorizan el tiempo y buscan resolver todo en una sola parada, las estaciones de servicio reconvierten sus tiendas y los negocios que antes pasaban desapercibidos, hoy ganan peso en la facturación total de las mayores petroleras del país. El escenario de fondo demuestra una fuerte tendencia de cambios en los hábitos de consumo. Por eso, ahora, las estaciones de servicio dejaron de ser un lugar de paso para cargar combustible y avanzan hacia un modelo centrado en la experiencia. Las tiendas de conveniencia, históricamente complementarias, hoy ganan protagonismo y se consolidan como un eje clave del negocio. “El cliente hoy valora más su tiempo, que es escaso, y busca resolver en una única parada un montón de situaciones o necesidades, donde ya no es cargar combustible únicamente. Hoy se encuentra en AXION energy con una propuesta de valor en las tiendas más sofisticada, con la Parada Sanguchera”, explicó Mauro Gil, gerente ejecutivo de red propia y tiendas de conveniencia en AXION energy. En ese sentido, sostuvo que el concepto se amplió: “Se trata de cargar energía en un sentido amplio; ya sea para el vehículo o para la persona” El cambio se refleja también en los números. “Hace 10 años el negocio de tiendas representaba alrededor del 10% del margen total de una estación; hoy representa el 30% y en algunos casos hasta más del 50% de los ingresos provienen de la tienda”, detalló. El flujo de clientes ya no depende exclusivamente del combustible. “De las personas que entran a una tienda, dos tercios no tienen nada que ver con cargar nafta”, agregó. De punto de paso a espacio de experiencia En paralelo, el consumidor también cambió sus expectativas. “La gente hoy busca vivir una experiencia integral. El consumidor se volvió cada vez más racional, busca calidad pero no a cualquier precio”, señaló. A eso se suma una demanda más emocional, sobre todo en los más jóvenes. “Buscan una experiencia que tenga un vínculo emocional y que esté alineada con sus valores”, indicó. Así, las compañías trabajan en una propuesta que abarca todo el recorrido del cliente. “No es solo lo que pasa dentro de la estación, sino desde que el cliente decide ingresar hasta después de que se va, porque puede seguir interactuando con la marca”, explicó. En ese proceso, señaló que la tecnología aparece como una herramienta útil, pero no como un fin en sí mismo. “La tecnología tiene sentido si sirve para eficientizar procesos o para dar una experiencia más personalizada”, sostuvo. Y agregó que la empresa está realizando inversiones para agilizar las transacciones dentro de sus propias tiendas y para profundizar el conocimiento del cliente a través de ON, el programa de fidelización de AXION energy. De acuerdo con Gil, actualmente, dentro de la tienda, el segmento que más crece es el gastronómico. “Lo que hoy está siendo la figurita de turno es el food service, que incluye comida, café y panadería", señaló. En esa línea, destacó la alianza de AXION energy con , Lele Cristóbal, del tradicional Café San Juan. “Buscamos desarrollar una línea de productos propios de alta calidad y a un precio razonable, lo que nos dio un diferencial importante”, afirmó y contó que lo que comenzó con una sola propuesta, hoy incluye pizzas, conservas, hamburguesas, entre otros.