Buscan voluntarios para vivir en uno de los lugares más lindos de España.

Una propuesta de voluntariado permite pasar el verano en el sur de España con alojamiento y comida incluidos. La experiencia está dirigida a mayores de 18 años que quieran colaborar en una casa rural de Málaga durante la temporada de verano.

La oportunidad fue publicada en Worldpackers y contempla 25 horas de trabajo por semana a cambio de una habitación privada, desayuno, almuerzo y cena durante la estadía.

Cómo es el voluntariado en Málaga

La propuesta se desarrolla en una casa rural gestionada por una pareja que busca incorporar voluntarios para colaborar con distintas tareas vinculadas al funcionamiento del alojamiento.

Entre las actividades previstas se encuentran la limpieza de la cocina, dormitorios, baños y espacios comunes, además de la preparación de camas y otras tareas domésticas.

Los voluntarios también pueden colaborar en la recepción de huéspedes, especialmente durante los procesos de check-in y check-out, y en el mantenimiento de los espacios exteriores.

El trabajo incluye además tareas de jardinería, como plantar y cuidar el jardín, y labores relacionadas con el mantenimiento de la piscina.

Malaga, España Worldpackers.

Qué ofrece la experiencia

A cambio de las 25 horas semanales de ayuda, el voluntario recibe una serie de beneficios durante su estadía.

La propuesta incluye:

Habitación privada para uso exclusivo del voluntario.

Desayuno, almuerzo y cena todos los días.

Un día libre por semana.

Traslado desde el lugar de llegada hasta la casa rural.

Uso gratuito de la lavandería.

Internet de alta velocidad.

Además, durante los períodos en los que no haya tareas, los voluntarios podrán disfrutar de las instalaciones de la casa rural y del entorno natural del sur de España.

Malaga, España Worldpackers.

Cuándo se puede participar

El programa está pensado especialmente para la temporada de verano y se desarrolla desde finales de mayo hasta principios de octubre.

Los responsables buscan personas que puedan integrarse al equipo y colaborar de manera flexible con las diferentes necesidades que surjan durante la estadía.

Según la descripción de la propuesta, algunas jornadas pueden comenzar temprano y extenderse hasta más tarde, aunque también se contempla tiempo libre para descansar y disfrutar del lugar.

Cuáles son los requisitos

Para postularse es necesario cumplir con algunos requisitos básicos. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y exige un nivel fluido de inglés.

Además, se aceptan voluntarios que viajen solos, mientras que la propuesta no admite parejas ni dúos.

La experiencia está orientada a personas que tengan buena predisposición, sean flexibles y estén cómodas trabajando y conviviendo en un entorno gay-friendly.

Malaga, España Unsplash.

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

Aunque el alojamiento, las comidas y el traslado inicial están incluidos, existen gastos que no forman parte del intercambio.

El voluntario debe hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda según su nacionalidad.

La propuesta se encuentra publicada en Worldpackers, donde también se pueden consultar las condiciones y detalles de la experiencia antes de postularse.