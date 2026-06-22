Por qué Núñez concentra las inversiones y qué frena la reconversión de oficinas vacías en CABA
Convertir un local comercial o una oficina en departamento cuesta entre u$s 600 y u$s 1000 por metro cuadrado y enfrenta una barrera legal que casi ningún inversor anticipa: el reglamento de copropiedad exige unanimidad para cambiar el uso de una unidad.
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