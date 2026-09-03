Los autos 100% eléctricos continúan ganando espacio en el mercado argentino y agosto dejó una nueva señal sobre el avance de las marcas chinas. Mientras BYD mantuvo el liderazgo, otra marca de vehículos eléctricos premium logró dar un fuerte salto y meterse por primera vez en el podio de las más vendidas.

Se trata de Arcfox, la marca especializada en autos eléctricos del grupo BAIC, que registró 70 patentamientos en agosto, frente a los 34 que había conseguido en julio. El crecimiento mensual fue del 105,9%, más que duplicando su volumen en apenas un mes, según el último informe de ventas difundido por la asociación de concesionarios ACARA. En el acumulado de 2026 suma 193 unidades y concentra el 3,7% de los patentamientos de eléctricos.

El salto le permitió ubicarse segunda entre las marcas de automóviles y comerciales livianos 100% eléctricos, detrás de BYD, que registró 406 unidades en agosto. En tercer lugar quedó Chevrolet, con 67 patentamientos, seguida por JMEV, con 39, y BAIC, con 20.

El resultado de Arcfox es especialmente relevante porque se trata de una marca relativamente nueva en el mercado local y con una propuesta enfocada en vehículos eléctricos de gama alta.

Tres vehículos de Arcfox lograron ingresar en el ranking de los eléctricos más patentados de agosto: el S5, el T1 y el T5. Entre los tres sumaron 69 unidades, prácticamente todo el volumen de la marca registrado en el mes.

Arcfox S5, el modelo que más creció

El gran protagonista del avance de Arcfox fue el S5, un sedán deportivo con carrocería tipo “sportback” que pasó de apenas 2 unidades patentadas en julio a 36 en agosto. El modelo quedó quinto en el ranking general de eléctricos, con una participación del 5,4% del segmento durante el mes. En el acumulado anual suma 53 unidades.

El Arcfox S5, con espíritu deportivo.

El S5 representa de manera clara la propuesta premium de Arcfox. La marca lo define como un sedán eléctrico de alto rendimiento y lujo inteligente. Cuenta con una batería de 65 kWh, plataforma de 400 voltios y una autonomía declarada de hasta 530 kilómetros bajo ciclo NEDC.

También ofrece una potencia máxima de 250 CV, 360 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7 segundos. Entre su equipamiento aparecen una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, sistema de realidad aumentada AR-HUD, techo panorámico, asientos con ventilación y calefacción y un sistema de audio de 15 parlantes más subwoofer.

En materia de asistencia a la conducción (ADAS) incorpora sistemas de nivel L2+, con 20 sensores, cámara HD y radar ultrasónico, además de distintos sistemas de seguridad activa.

En la Argentina, el Arcfox S5 se ofrece a unos u$s 39.800, de acuerdo con los precios relevados durante agosto y con publicaciones vigentes de concesionarios.

La sección trasera del Arcfox S5.

Arcfox T1, el SUV eléctrico que gana terreno

El segundo modelo de la marca que aparece entre los más vendidos es el Arcfox T1, un SUV compacto completamente eléctrico. En agosto registró 24 patentamientos, frente a 13 en julio, lo que significó un crecimiento mensual del 84,6%. En el acumulado del año suma 79 unidades y quedó sexto entre los eléctricos más vendidos del país.

El T1 apunta a un público que busca un vehículo versátil. Tiene 4,337 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,572 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,77 metros.

Su batería permite una autonomía declarada de hasta 375 kilómetros NEDC, con un consumo de 11,2 kWh cada 100 kilómetros. La marca asegura que puede cargar del 30% al 80% en 25 minutos.

El interior combina una configuración flexible con hasta 1.352 litros de espacio de carga con los asientos traseros rebatidos. También incorpora una pantalla de 15,6 pulgadas, cámara de visión panorámica de 360 grados, asistente de estacionamiento inteligente y funciones de conducción asistida de nivel 2.

La potencia máxima declarada es de 95 CV y promete una velocidad máxima de 140 Km/h.

Su precio de referencia en la Argentina es de u$s 29.500, según el relevamiento de precios de agosto y publicaciones de concesionarios.

El Arcfox T1, compacto y versátil.

Arcfox T5, un SUV premium de mayor tamaño

El tercer integrante de la marca que aparece en el ranking es el Arcfox T5, un SUV crossover compacto que patentó solo 9 unidades en agosto. La cifra representa una caída del 40% respecto de julio, aunque el modelo acumula 51 unidades en lo que va de 2026.

El T5 tiene una propuesta más cercana a un SUV familiar de tamaño mediano. Utiliza un sistema eléctrico de 250 CV y 360 Nm y, según la información oficial de Arcfox, ofrece hasta 475 kilómetros de autonomía NEDC, con una batería de 65 kWh y arquitectura de 400 voltios.

El equipamiento incluye pantalla de 15,6 pulgadas, techo panorámico, climatizador, portón trasero eléctrico, volante calefaccionado, asientos delanteros calefaccionados y tapizados de Alcantara. También dispone de 22 sensores, 24 funciones de seguridad activa y un sistema de asistencia a la conducción de nivel 2.5.

El Arcfox T5 tiene un precio aproximado de u$s 39.600 en la Argentina.

El Arcfox T5, un SUV familiar 100% eléctrico.

Un mercado eléctrico que sigue creciendo

El avance de Arcfox se da en un mercado de eléctricos que, aunque todavía representa una porción pequeña del total de patentamientos, continúa ampliando su volumen y sumando competidores.

En agosto se patentaron 665 vehículos 100% eléctricos, contra 620 en julio, lo que implicó una suba mensual del 7,3%. Frente a agosto de 2025, cuando se habían registrado 67 unidades, el incremento fue de 882,1%. En los primeros ocho meses de 2026 se acumularon 5.166 patentamientos eléctricos, frente a 526 en igual período del año anterior.

BYD continúa dominando ampliamente el mercado, con 406 unidades en agosto y una participación del 61,1%. Sin embargo, la aparición de Arcfox en el segundo puesto muestra cómo el mapa de la movilidad eléctrica empieza a diversificarse, con nuevas marcas chinas ganando espacio en pocos meses.

Los 10 autos eléctricos más vendidos en agosto

El ranking de modelos muestra también el fuerte peso de las marcas chinas. El BYD Dolphin Mini volvió a ocupar el primer lugar, con 322 unidades, mientras que el Yuan Pro quedó segundo con 84. El Chevrolet Spark completó el podio con 66 patentamientos.

El listado de los diez modelos 100% eléctricos más patentados en agosto quedó así:

BYD Dolphin Mini: 322 unidades.

BYD Yuan Pro: 84 unidades.

Chevrolet Spark: 66 unidades.

JMEV Easy 3: 39 unidades.

Arcfox S5: 36 unidades.

Arcfox T1: 24 unidades.

BAIC EU5: 20 unidades.

Volvo EX30: 11 unidades.

Geely EX5: 10 unidades.

Arcfox T5: 9 unidades.

Así, Arcfox consiguió colocar tres modelos dentro del top 10 nacional en un solo mes. El S5 fue el que más unidades aportó y, al mismo tiempo, protagonizó el mayor salto de la gama, mientras que el T1 reforzó la presencia de la marca en el segmento de los SUV compactos.