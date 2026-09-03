Un empresario argentino enfrenta una grave acusación por un salvaje ataque múltiple en México. El sospechoso fue detenido por la policía local tras el hallazgo de los cuerpos de las cuatro víctimas incluido un reconocido tecladista de una banda, que además era su socio en el negocio inmobiliario acusado de estafa.

El imputado atacó ferozmente al artista Jonathan Mélendez, a su pareja embarazada, a su pequeña hija y a una mujer de 21 años. Las fuerzas policiales capturaron al acusado en una autopista. Luego, la Justicia recopiló pruebas contundentes que complican la situación procesal del argentino.

Las autoridades locales confirmaron la identidad del sospechoso como Diego Sebastián Rosen Ferlini . El acusado trabajaba junto a las víctimas administrando propiedades de alquiler. Este vínculo comercial resultó determinante para encauzar las primeras investigaciones sobre el violento episodio.

¿Quién es el argentino acusado de asesinato múltiple?

El empresario argentino acumulaba denuncias previas por maniobras de estafa con alojamientos turísticos. Distintos usuarios expusieron irregularidades financieras cometidas en alquileres para vacaciones. Los fraudes involucraban abultadas sumas de dinero en propiedades de varios estados.

El acusado utilizaba distintos nombres de fantasía para captar posibles víctimas del esquema. Los investigadores cruzaron datos de las denuncias pasadas con los recientes movimientos del sospechoso. Las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez para lograr la pronta captura del imputado.

Las abultadas deudas y el colapso del negocio inmobiliario provocaron fuertes disputas entre el músico asesinado y el empresario argentino . La Justicia sostiene que el fraude masivo actuó como detonante directo de la tragedia. La fiscalía vincula el quiebre de la firma con el feroz desenlace contra el músico.

El grave crimen que llevó a la detención

El salvaje suceso ocurrió dentro de un inmueble ubicado en Atizapán de Zaragoza, México. El agresor atacó mortalmente a Meléndez junto a sus seres más cercanos. Entre los fallecidos se encuentran una mujer embarazada, una menor y otra joven presente .

El agresor actuó con extrema violencia sin dejar sobrevivientes en el lugar de los hechos. Agentes policiales interceptaron al fugitivo durante un operativo cerrojo sobre una carretera principal.

El acusado permanece encarcelado a la espera de sus próximas declaraciones ante el juez.