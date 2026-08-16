Comprar, refaccionar y vender: cuánto hay que invertir para que el negocio deje ganancias
Cada vez más inversores apuestan por comprar propiedades con potencial, renovarlas y revenderlas para obtener una ganancia. Sin embargo, especialistas advierten que la rentabilidad ya no está garantizada. Qué costos hay que calcular y qué margen hace falta para que la operación realmente sea rentable.
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 16 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.