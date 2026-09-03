Grupo Nómada avanza con uno de sus proyectos más grandes en la Ciudad de Buenos Aires.

La desarrolladora, fundada hace 13 años por Andrés Neumann, Alex Sakkal y Pablo Saubidet, construye un complejo de 40.000 metros cuadrados en Palermo, que demandará una inversión de u$s 85 millones.

El proyecto está ubicado sobre avenida Santa Fe, frente a Portal Palermo y a metros de la estación Palermo de la línea D de subte y del ferrocarril San Martín.

Tendrá viviendas, un hotel, oficinas y espacios gastronómicos.

Las obras comenzaron hace dos años y la entrega está prevista para agosto de 2028. La compañía acaba de lanzar una nueva etapa del proyecto, con unidades que tienen un precio promedio de u$s 4400 por m2.

A pocos metros se encuentra el terreno que Eduardo Costantini compró el año pasado por u$s 127 millones, en una de las subastas más caras realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

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El edificio tendrá 14 pisos más una terraza. El proyecto incluye más de 180 departamentos, un hotel de 143 habitaciones y oficinas.

La parte residencial estará compuesta por unidades de uno, dos, tres y cuatro ambientes. Los monoambientes tendrán una participación menor y representarán poco más del 10% del total.

La primera etapa se lanzó a fines de 2024, cuando el precio promedio rondaba los u$s 4100 por m2. En ese momento, Nómada puso a la venta cerca de la mitad de los departamentos y ya vendió alrededor del 75% de esas unidades.

Ahora comenzaron con la segunda etapa, que comprende el sector con vista hacia Bullrich y parte de los esquineros. Los valores se ubican en un promedio de u$s 4300 por metro cuadrado.

Un departamento de 83 m2, por ejemplo, cuesta u$s 348.600, mientras que un cuatro ambientes de 161 m2 alcanza los u$s 609.000.

“En Palermo se hizo mucho monoambiente por una cuestión de ticket y se generó una sobreoferta. Nosotros vimos que había mucha demanda de departamentos grandes”, explicó Alex Sakkal, uno de los fundadores de Grupo Nómada, durante una recorrida por la obra.

Además de las viviendas, el proyecto tendrá un hotel -similar a un cinco estrellas-, con 143 habitaciones que partirán de los 40 m2.

“A la zona le falta un hotel que sea un gran emblema”, señaló Sakkal.

La empresa ya mantuvo conversaciones con Hilton, Marriott, Accor, Hyatt y Meliá, entre otras cadenas. Por el momento, trabaja en el desarrollo de una marca propia, aunque no descarta asociarla a alguno de los grupos internacionales interesados en el proyecto.

El edificio contará con una pileta de 25 metros de largo con solarium en la terraza, gimnasio y spa. También habrá espacios gastronómicos en el hall y estacionamiento comercial en el primer subsuelo.

Los primeros tres pisos estarán destinados a oficinas. En total serán 3000 metros cuadrados, con unidades que parten de los 25 metros cuadrados y tickets desde u$s 150.000.

Los grandes vecinos de la zona

A pocas cuadras, también avanzan algunos de los grandes proyectos que están cambiando esta parte de Palermo.

Uno de ellos es Decó Polo by Armani, el complejo que ABV Arquitectos construye frente al Campo Argentino de Polo.

El proyecto ocupa una manzana delimitada por Báez, Clay y Dorrego y tendrá dos torres de 30 pisos, con departamentos de entre 160 y 890 metros cuadrados. La obra comenzó a fines de 2022 y las primeras entregas están previstas para fines de este año.

Los precios llegan a superar incluso a Puerto Madero. Una unidad de 220 metros cuadrados se ofrece por u$s 2,8 millones, más de u$s 12.700 por m2.

El complejo tendrá además más de 6500 metros cuadrados de amenities y sus espacios comunes fueron diseñados junto a Armani/Casa.

También sobre Bullrich, en el cruce con avenida Del Libertador, se encuentra L’Avenue Libertador, la torre residencial diseñada por el estudio británico Zaha Hadid Architects.

El proyecto demandó una inversión cercana a los u$s 55 millones y tiene departamentos desde 220 metros cuadrados, con valores que se mueven entre los u$s 7500 y los u$s 10.000 por m2.

A estos proyectos se sumará el nuevo desarrollo de Eduardo Costantini sobre el predio de Portal Palermo, a pocos metros del complejo de Nómada. A través de Consultatio, el empresario pagó u$s 127 millones por las más de cuatro hectáreas de Cerviño y Bullrich, donde actualmente funcionan Jumbo y Easy.

El dueño de Nordelta prevé invertir más de u$s 350 millones en un masterplan con viviendas, oficinas, locales, espacios gastronómicos, sectores de diseño y áreas verdes. La construcción comenzaría una vez que Cencosud entregue el predio y las obras podrían estar terminadas entre fines de 2029 y principios de 2030.