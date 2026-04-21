José Mastellone, integrante de la segunda generación de la familia que dio origen a Mastellone Hnos. y a la histórica marca La Serenísima, falleció en las últimas horas. Su figura, de bajo perfil público, formó parte del núcleo familiar que sostuvo durante décadas el control de una de las compañías más emblemáticas del consumo masivo en la Argentina. Hijo menor de Antonino Mastellone y Teresa Aiello -fundadores de la empresa en 1929- integró, junto a sus hermanos, Pascual y Victorio, la generación que consolidó el crecimiento del grupo. Mientras Pascual se convirtió en el rostro visible y conductor de la firma por más de medio siglo, José mantuvo un rol más reservado, vinculado principalmente a la propiedad y a las decisiones estratégicas familiares. Ya en los últimos años, José Mastellone participó del proceso de transición generacional: transfirió su participación a sus herederos y avanzó en la profesionalización del management. Su fallecimiento se produce a tan solo un mes de haberse confirmado la venta del 51% restante de las acciones de la compañía a Arcor y Danone, tras meses de negociaciones. De tal modo, Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone crearon en 2005, se convirtió en la controlante de la empresa láctea. “El nuevo joint venture estará enfocado principalmente en el mercado lácteo local y operará el negocio lácteo de Danone en Argentina, de Mastellone Hermanos y de Logística La Serenísima”, señalaron, en aquel entonces, las empresas en un comunicado. La operación comenzó con negociaciones en abril de 2025, cuando Arcor y Danone dieron a conocer sus intenciones de quedarse con el 100% de La Serenísima. Un mes después, Mastellone rechazó definitivamente la propuesta que hizo Arcor junto a Bagley Latinoamérica. Pero todo comenzó varios años antes. Desde inicios de este siglo, Mastellone estuvo bajo el control de Dallpoint, que tomó la mayoría de la empresa tras la reestructuración de su deuda financiera. En 2015, luego del fallecimiento de Pascual Mastellone un año antes, sus herederos firmaron con Arcor un acuerdo por el cual, gradualmente, la alimenticia adquiriría participaciones en la láctea. El acuerdo establecía que, entre 2020 y 2025, Arcor y Bagley aumentarían su derecho de compra por hasta el 100% de las acciones y los votos. La última transacción había sido en 2020: u$s 20 millones, por el 0,7% que les permitió alcanzar hasta ese entonces, el 48,68% en Mastellone.