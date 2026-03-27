La Serenísima, líder en el mercado lácteo argentino y una de las marcas más reconocidas, se suma al Día Mundial del Queso poniendo en valor la diversidad de su portfolio y compartiendo una serie de tips para poder aprovechar su sabor y propiedades al máximo. Con más de 96 años de experiencia en la producción de quesos, habiendo iniciado con la elaboración de ricotta y mozzarella en 1929, a lo largo de su trayectoria, y con un fuerte compromiso ligado a la calidad y la innovación, ha desarrollado una amplia gama de quesos: La Serenísima Selección, que incluye duros, semiduros y especiales (como Brie y Camembert), además de blandos, rallados y en hebras, procesados y untables, bajo la marca La Serenísima. Cada uno se diferencia principalmente por el tiempo de maduración y el tratamiento de la masa, dando lugar a productos con identidades bien definidas: desde opciones más suaves hasta sabores intensos. Cada uno cuenta así con su propio perfil y momento ideal de consumo: el Pategrás, de sabor levemente dulce y picante, es ideal para picadas; el Gouda se destaca por su textura firme y su aroma mantecoso; el Sardo es una excelente opción para acompañar pastas; y el Parmesano, con prolongada maduración, se caracteriza por su estructura firme y granulosa. Para una mejor experiencia y disfrutarlos al máximo, la compañía sugiere: Con una trayectoria consolidada y una fuerte apuesta por la calidad, Mastellone Hnos. continúa acompañando a los consumidores en distintos momentos de consumo, ofreciendo productos que combinan tradición, innovación y sabor, además de contribuir en una mejor calidad de vida. Para conocer más sobre sus productos, ingresar en www.laserenisima.com.ar.