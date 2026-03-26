Mastellone Hnos. se suma a la conmemoración del Día Mundial del Agua, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de este recurso para la vida y la necesidad de una gestión sostenible a nivel global. Históricamente, la compañía opera con una visión orientada a minimizar el impacto ambiental, trabajando continuamente en la mejora de sus procesos industriales y de servicios. Para la empresa, el agua es un recurso esencial y un eje central de su política de sustentabilidad, lo que ha motivado la implementación de diversas medidas de vanguardia, como la reingeniería de extracción y la racionalización en el uso industrial. Por eso, como resultado de una serie de iniciativas implementadas durante 2025, el agua reciclada en dicho período fue de 1.255.200 m3. Este volumen representa el éxito de la combinación de agua reutilizada y recuperada dentro de la operación. El modelo de gestión de la compañía se apoya en cinco pilares estratégicos fundamentales para la preservación del recurso: Actualmente, del total de agua consumida por la firma, un 21,4% proviene de fuentes recicladas. Este indicador es monitoreado mensualmente mediante un índice de consumo de agua / leche, que permite medir y potenciar el desempeño ambiental de cada planta industrial de manera precisa. Asimismo, la obtención de agua recuperada mediante procesos de evaporación y equipos de membrana ha permitido aprovechar recursos que inicialmente no estaban disponibles, integrándolos nuevamente en el ciclo productivo. A través de la mejora constante en sus programas de lavado y la reducción de tiempos de enjuague, la empresa continúa fortaleciendo su camino hacia una operación cada vez más amigable con los recursos naturales. Estas iniciativas forman parte integral de la estrategia de la compañía para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento), reafirmando su rol como actor responsable en la protección del patrimonio hídrico nacional. Mastellone Hnos., con más de 95 años de trayectoria, sostiene su compromiso de acercar a los argentinos productos de máxima calidad, integrando la innovación y la protección ambiental en cada etapa de su cadena de valor. De esta manera, la firma ratifica su visión de futuro, donde la excelencia productiva y el desarrollo de las comunidades conviven con el respeto absoluto por el agua y el medio ambiente.