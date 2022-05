Alquiler compartido: qué tener en cuenta en un contrato con más de un inquilino

Alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en los últimos meses en una tarea casi imposible. Con precios altos y un limitado stock, muchos inquilinos hacen malabares para conseguir un departamento. Entre los jóvenes crece la tendencia al estilo europeo de compartir casa: una forma de abaratar costos y simplificar la tediosa búsqueda de un alquiler.

Según el último índice de Zonaprop, un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene un precio promedio de $ 56.825, con un alza en los primeros cuatro meses del año de 21,2%, un número similar a la inflación acumulada en el año.

Tomando como referencia los valores que releva el sitio de búsqueda de inmuebles, en los últimos cinco años los precios de los alquileres subieron un 520% , el doble que la suba de la inflación.

En números: en marzo de 2017, se pagaba por un departamento dos ambientes de 45 metros cuadrados (m2) un valor de $ 8632 en promedio en la Capital Federal. En el mismo mes pero de este año ese valor ascendió a $ 53.450. Ahora, la inflación acumulada en estos años superó apenas el 200%.

Cuánto significa este aumento para el bolsillo del inquilino. La respuesta parece obvia: muchísimo. Hoy, un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $ 38.940. Es decir, se necesitan 1,5 sueldos básicos para pagar un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

Hace cinco años, esa ecuación era diferente. Un SMVM significaba $ 8.060, es decir, que era suficiente para pagar un alquiler promedio en Capital.

Un nuevo fenómeno: compartir alquiler

La pérdida del poder adquisitivo se traduce en nuevas costumbres habitacionales, sobre todo entre los más jóvenes. "Hoy hay una tendencia por copiar un modelo que está muy arraigado en las sociedad europeo o estadounidense; compartir piso. Esto se da sobre todo entre los estudiantes que llegan del interior o los extranjeros que vienen a trabajar", explica sobre el fenómeno José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario.

El principal atractivo para compartir un techo es el ahorro de dinero. "Para muchos jóvenes es la única forma de independizarse de sus padres" , agrega Rozados. Ahora bien, en estos casos se suelen alquilar departamentos de tres ambientes para que cada inquilino tenga su espacio.

Según una encuesta de Zonaprop, el 73% de los jóvenes compartiría el alquiler. El relevamiento resalta que un 33% de los jóvenes lo haría solamente con un conocido, mientras que un 6% implementaría el cambio con un desconocido y el resto aclara que depende de la situación (61%).

Hoy hay récord de propiedades en venta y pocos inmuebles en alquiler

Qué tipo de contratos de alquiler se firman

"Empiezan a existir casos en donde se comparte el alquiler. Se da mas en estudiantes. Nosotros por ahora no registramos un boom , pero esto no significa que no vaya a ocurrir en el corto plazo. Sobre todo frente a la poca oferta y la tendencia a profundizarse la escacez en base a las decisiones que tomen nuestros legisladores", explica Mariano Oppel, dueño de la inmobiliaria homónima.

Si bien no se hacen contratos locativos especiales, los inmobiliarios si le recomiendan a los propietarios estar más atentos.

"Lo que se suele hacer es que, en el caso de que se trate de dos jóvenes, ambos figuran como inquilinos ya que el destino debe ser para vivienda de ellos. De esta forma, están obligados y son responsables y principales pagadores", agrega el inmobiliario.

"Hay veces que alguno pueda ser el garante ya que son solidarios, pero hay que tener en cuenta de no alterar el destino", remarca. Este último punto es clave: si viven dos personas, a lo largo del contrato no pueden terminar viviendo cinco personas, en ese caso el propietario puede pedir un desalojo del inmueble.