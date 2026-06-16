Con 10 millones de euros, Air Europa lanza su nuevo programa de beneficios y analiza nuevas rutas dentro de Argentina

Tras un año de crecimiento sostenido, Air Europa destinará más de 10 millones de euros para poner en marcha su nuevo programa global Air Europa ON , con el que busca elevar la experiencia de los pasajeros y fortalecer su posición en los mercados en los que opera.

La aerolínea española, perteneciente al grupo turístico Globalia, cerró 2025 con más de 13 millones de pasajeros transportados. En lo que respecta al país, la compañía mantuvo niveles de ocupación superiores al 90% en su ruta Buenos Aires-Madrid y prevé seguir creciendo con nuevos destinos y rutas hacia Mendoza, Rosario e Iguazú.

“Argentina es uno de nuestros destinos principales para viajar a Europa y siempre está dentro del radar de las posibilidades de expansión”, señaló Imanol Pérez, director Comercial de Air Europa.

La compañía española pone en marcha “Air Europa ON” para seguir elevando la experiencia del pasajero en todas las fases del viaje vicastur

Si bien la incorporación de nuevas rutas dependerá en gran medida de la disponibilidad de aeronaves, la aerolínea ya tiene identificados a estos destinos como tres de los mercados con mayor potencia l.

Los ejecutivos también destacaron una “mejora en la estabilidad de las reservas por parte de los viajeros argentinos". Según explicaron, la mayor previsibilidad cambiaria “eliminó los fuertes picos de compra que solían producirse antes de las devaluaciones”, lo que generó un comportamiento de demanda más estable a lo largo del año.

En paralelo, la compañía avanza con su nuevo programa Air Europa ON, por el que busca mejorar la experiencia de viaje mediante cambios tanto a bordo como en tierra. Entre las novedades figuran mejoras en la conectividad wifi, nuevos servicios gastronómicos y una renovación de amenities y servicios en las cabinas Business y Economy.

El nuevo plan se estructura en torno a tres ejes de acción. El primero, On-Board, abarca una importante renovación y mejora de los servicios en cabina, tanto en los vuelos de corto y medio como de largo radio. El segundo, On-Ground, incluye medidas de aplicación en los aeropuertos, especialmente en el de Madrid-Barajas. Por último, On-Airplane contempla diferentes iniciativas para el mantenimiento de sus flotas, a la que próximamente -cabe destacar- se incorporarán las primeras unidades de Airbus A350-900.

Con 10 millones de euros, Air Europa lanza su nuevo programa de beneficios y analiza nuevas rutas dentro de Argentina

A ello, se suma la inauguración de rutas tanto dentro como fuera de en Europa. La compañía anunció nuevas conexiones entre Madrid, Asturias y Sevilla en el mercado doméstico español, la incorporación de Ginebra a su red europea y nuevos vuelos entre Madrid y Johannesburgo.

“Queremos seguir siendo la línea aérea favorita para unir destinos entre Europa, América y África; somos conscientes de que, para ello, generar una experiencia excelente es innegociable. Con este plan, estamos seguros de garantizarla para todos nuestros pasajeros”, afirmó Richard Clark, CEO de la compañía.