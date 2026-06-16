Una nueva empresa aérea recibió la autorización del organismo regulador para desarrollar servicios aeroportuarios y de rampa en Argentina. Se trata de Milenium Air, que podrá operar en la provincia de Salta y brindar apoyo logístico a la actividad minera en uno de los principales polos productivos del norte del país.

La medida, oficializada mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, fue publicada hoy en el Boletín Oficial y se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional.

Con esta habilitación, Milenium Air se convierte en la decimotercera empresa autorizada para prestar servicios aeroportuarios y de rampa en Argentina . El listado incluye a compañías como American Jet, Air Class Cargo, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina, TALMA y Jet Handling FBO, entre otras. De ese total, cuatro ya se encuentran operando activamente en distintos aeropuertos del país.

Dónde operará Milenium Air, la nueva aerolínea autorizada por el Gobierno

La compañía brindará servicios bajo la modalidad de autoprestación para sus propias aeronaves en el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes.

Entre las tareas que realizará se encuentran el remolque y posicionamiento de aeronaves, asistencia en tierra, provisión de energía eléctrica, apoyo a pasajeros, operaciones de embarque y desembarque, además de la carga y descarga de equipajes y mercaderías livianas.

Salta es uno de los principales nodos logísticos de la minería argentina: cuenta con 14 proyectos de litio, la mayor cartera del país, y más de 53 millones de toneladas de recursos de carbonato de litio equivalente (LCE).

El hecho de que la empresa concentre sus operaciones en Salta no es una decisión al azar. La provincia es hoy uno de los principales nodos logísticos de la minería argentina. Según el Reporte de Recursos y Reservas Minerales 2026, Salta cuenta con 14 proyectos de litio, la mayor cartera del país, y más de 53 millones de toneladas de recursos de carbonato de litio equivalente (LCE).

Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones mineras salteñas alcanzaron los u$s 274 millones, más del doble que en igual período del año anterior, y explicaron 61,4% de las ventas externas provinciales.

En ese escenario, la disponibilidad de servicios aeroportuarios especializados resulta una operación clave para garantizar la movilidad de personal, insumos y equipamiento hacia zonas de operación remotas.

La autorización tendrá una vigencia inicial de 15 años y podrá renovarse automáticamente si mantiene los estándares de seguridad operacional exigidos.

El boom del sector aerocomercial argentino

Según datos de la ANAC, el primer cuatrimestre de 2026 fue el de mayor actividad de la historia para el sector, con 17,9 millones de pasajeros transportados y 138.369 movimientos aéreos entre despegues y aterrizajes.

El crecimiento estuvo impulsado por una mayor conectividad, la incorporación de nuevas rutas y el ingreso de nuevos actores al mercado.

En el último año se sumaron 62 conexiones nacionales e internacionales y continúan ampliando su presencia compañías como Arajet, Plus Ultra y World2Fly.