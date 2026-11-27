La mezcla de fécula de maíz y agua permite preparar una pasta casera recomendada para limpiar espejos y ventanas (imagen ilustrativa).

La fécula de maíz mezclada con agua puede convertirse en una alternativa para limpiar superficies de vidrio.

La preparación permite elaborar una pasta que se aplica directamente sobre espejos y ventanas con ayuda de un paño suave.

La recomendación forma parte de una guía de limpieza casera difundida por el servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad Estatal de Oklahoma , en Estados Unidos.

La institución señala que algunos productos de limpieza pueden elaborarse con ingredientes que las personas ya tienen en casa o que consiguen fácilmente en tiendas.

¿Para qué sirve mezclar fécula de maíz con agua?

De acuerdo con la universidad, la combinación de almidón de maíz y agua sirve para preparar un limpiador de espejos y ventanas. A diferencia de otras mezclas que se aplican con un pulverizador, esta receta consiste en formar una pasta y distribuirla sobre la superficie .

Para utilizarla, hay que mezclar ambos ingredientes hasta obtener una preparación adecuada para aplicar con un paño suave. Después, se frota el vidrio con cuidado y se retira la mezcla suavemente.

La guía de la institución presenta esta fórmula como una opción eficaz para la limpieza de esas superficies. Fuente: Magnific

¿Por qué recomiendan mezclar fécula de maíz con agua?

La Universidad Estatal de Oklahoma recomienda esta preparación porque permite elaborar un limpiador casero para espejos y ventanas con ingredientes sencillos y fáciles de conseguir.

La especialista en vivienda y consumo Gina Peek, de la Extensión Cooperativa de Oklahoma State University, explica que los limpiadores caseros suelen requerir pocos ingredientes y pueden costar menos que los productos comerciales.

También señala que estas preparaciones pueden ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores.

¿Qué precauciones hay que tener al preparar limpiadores caseros?

La universidad recomienda seguir medidas de seguridad al elaborar y utilizar cualquier producto de limpieza. Entre ellas:

preparar las mezclas en un espacio bien ventilado

utilizar recipientes nuevos y sin uso

etiquetarlos con el nombre del producto, sus ingredientes y la fecha de elaboración.

También aconseja preparar solo la cantidad necesaria para ese momento o, como máximo, un suministro para un mes. Los productos deben guardarse de manera segura y fuera del alcance de los niños.

La institución advierte, además, que nunca deben combinarse productos químicos sin conocer sus riesgos: sustancias como el cloro, la lejía y el amoníaco pueden generar gases tóxicos al mezclarse.