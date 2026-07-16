El color de los ojos es una de las características físicas más distintivas de cada persona, pero detrás de él existe una compleja combinación de genética, pigmentación y estructura del iris. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la cantidad de melanina presente en el iris es el principal factor que determina si una persona tiene ojos marrones, verdes, azules, grises, avellana o ámbar.

Sin embargo, el color de los ojos no es solo una cuestión estética. La institución médica explica que ciertas tonalidades del iris pueden asociarse con un mayor o menor riesgo de desarrollar algunas enfermedades oculares, además de presentar características particulares relacionadas con la sensibilidad a la luz y otras condiciones médicas.

Beneficios y desventajas de tener los ojos azules o claros Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los colores de ojos más comunes?

Según Cleveland Clinic, aunque existen infinitas variaciones del color de los ojos debido a la distribución de la melanina y la estructura del iris, estos son los principales colores de ojos que se observan en la población:

Marrones: el color más frecuente en el mundo; más de la mitad de la población lo tiene.

Azules: presentan poca o ninguna melanina en la parte frontal del iris.

Grises: similares a los azules, aunque con diferencias en la estructura del iris.

Verdes: el color natural más raro; solo alrededor del 2% de la población mundial lo posee.

Avellana: mezcla de tonos verdes, dorados y marrones que puede cambiar según la iluminación.

Ámbar: tono dorado o cobrizo uniforme, menos frecuente que el marrón.

El color verde es el tono del iris menos común que existe. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las ventajas y características de cada color de ojos

Aunque el color de los ojos no determina por sí solo el estado de salud de una persona, Cleveland Clinic señala que algunas investigaciones han encontrado diferencias interesantes entre unas tonalidades y otras.

Ojos marrones: la abundancia de melanina ayuda a bloquear una mayor cantidad de luz, ofreciendo una protección natural frente a la radiación solar.

Ojos azules: algunas investigaciones citadas por Cleveland Clinic sugieren que las personas con este color podrían mostrar mayor resistencia a los efectos de trastornos como el trastorno afectivo estacional.

Ojos verdes: destacan por su rareza y por una cantidad intermedia de melanina que les da su característico color.

Ojos grises: comparten características con los ojos azules, aunque la estructura del iris modifica el tono.

Ojos avellana: la combinación de pigmentos genera matices únicos que pueden variar con la luz.

Ojos ámbar: su tonalidad uniforme se debe a una distribución particular de la melanina en el iris.

Los riesgos para la salud que podrían relacionarse con el color de los ojos

Aunque el color del iris no causa enfermedades por sí mismo, Cleveland Clinic indica que puede estar relacionado con una mayor predisposición a ciertos problemas de salud ocular y que cualquier cambio repentino en la coloración debe ser evaluado por un especialista.

Beneficios y desventajas del color de tus ojos.

Entre las principales asociaciones descritas por la institución se encuentran:

Ojos marrones: podrían presentar un mayor riesgo de desarrollar cataratas.

Ojos azules o claros: pueden experimentar mayor sensibilidad a la luz debido a la menor cantidad de melanina.

Ojos muy claros o personas con albinismo: la ausencia o escasez de melanina puede hacer que los ojos luzcan rosados o rojizos por la visibilidad de los vasos sanguíneos de la retina.

Cualquier color de ojos: cambios repentinos en la coloración pueden ser consecuencia de enfermedades como glaucoma, cataratas, síndrome de Horner o del uso de algunos medicamentos.

La Cleveland Clinic enfatiza que el color de los ojos puede cambiar a lo largo de la vida, especialmente durante la infancia, pero un cambio rápido o acompañado de dolor, disminución de la visión o una lesión ocular requiere valoración médica inmediata. En esos casos, un oftalmólogo podrá determinar si se trata de un cambio normal o de una enfermedad que necesita tratamiento.