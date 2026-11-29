Una batería portátil dentro de una maleta de mano durante un viaje en avión, con el aeropuerto y un avión al fondo.

Los power banks, cargadores portátiles y baterías de litio de repuesto tienen reglas específicas para viajar en avión. La principal, tanto para la FAA como para la TSA: no pueden ir en el equipaje facturado y deben permanecer con el pasajero en la cabina.

Según la FAA, las baterías de repuesto, incluidos los cargadores portátiles, solo pueden transportarse en el equipaje de mano. Las de ion-litio pueden sobrecalentarse sin aviso y entrar en thermal runaway, un proceso que puede terminar en incendio.

Qué pasa si te obligan a facturar la maleta en la puerta de embarque

La aerolínea puede mandar a la bodega tu equipaje de mano si no queda espacio arriba. Entonces el power bank no puede quedarse dentro: la FAA establece que, si una maleta de cabina se factura en la puerta o junto al avión, hay que retirar el power bank y las demás baterías de repuesto y llevarlas contigo.

Además, las terminales deben protegerse contra cortocircuitos: la FAA acepta el envase original, una funda, cinta o una bolsa protectora.

Los power banks, cargadores portátiles y baterías de litio de repuesto tienen reglas específicas para viajar en avión. La principal, tanto para la FAA como para la TSA: no pueden ir en el equipaje facturado y deben permanecer con el pasajero en la cabina. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué baterías pueden llevarse en el avión

La FAA permite baterías de ion-litio de hasta 100 Wh. Entre 101 y 160 Wh se necesita autorización de la aerolínea, con un máximo de dos de repuesto por pasajero. Las que superan los 160 Wh están prohibidas en aviones de pasajeros, salvo excepciones para dispositivos de movilidad.

Si el dato no está en la batería, se calcula multiplicando voltios por amperios-hora; si está en mAh, se divide antes entre 1,000.

Las aerolíneas pueden imponer reglas más estrictas

La FAA y la TSA también limitan su uso en cabina: solo pueden ir en el equipaje de mano, con las terminales protegidas, y ante cualquier señal de calentamiento hay que avisar a la tripulación. A eso se suma un anexo de la OACI, vigente desde el 27 de marzo de 2026 según la IATA, que limita a dos los power banks por persona y prohíbe recargarlos a bordo; su adopción depende de cada Estado.

PackLite, con reglas al 3 de octubre de 2026, señala que muchas aerolíneas prohíben guardarlos en el compartimento superior y algunas impiden usarlos a bordo. En México, Aeroméxico pide llevar como máximo dos baterías portátiles en el equipaje de mano, al alcance y no arriba. Si una batería se calienta, se hincha o echa humo en pleno vuelo, hay que avisar a la tripulación de inmediato.