El Gobierno revisará la guantera de tu coche y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto

La Dirección General de Tráfico(DGT) tiene el objetivo principal de resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones en España. Para esto, el organismo implementa cambios constantes en sus regulaciones de tránsito y multas económicas para aquellos que no las cumplan.

Sumado a eso, la DGT junto con la Guardia Civil comparten regularmente consejos y recomendaciones para guiar los comportamientos de los ciudadanos. Estas publicaciones suelen estar acompañadas por los motivos que podrían afectar la integridad o seguridad de los conductores.

Recientemente, el organismo ha vuelto a poner el foco en un elemento que desde el 1 de enero de 2026 es de uso obligatorio en todos los coches matriculados en España: la baliza V16 conectada y homologada. Y lo que muchos conductores no saben es que no basta con llevarla en el coche. También hay un documento que conviene guardar en la guantera para evitar problemas en los controles.

El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto en el coche Shutterstock

¿Qué es la baliza V16 y por qué es obligatoria?

La baliza V16 conectada es el dispositivo que desde el 1 de enero de 2026 sustituye a los triángulos de emergencia como único sistema legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada en España. Los triángulos convencionales y las balizas V16 sin conexión ya no son válidos para los vehículos matriculados en el país.

La diferencia clave respecto a los triángulos es que la V16 permite señalizar el vehículo sin tener que bajar al asfalto, eliminando uno de los momentos de mayor riesgo para los conductores que sufren una avería en vía rápida.

Además, al activarse, el dispositivo envía la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0, alertando a otros usuarios a través de paneles, navegadores y servicios conectados. Solo transmite datos cuando se enciende en caso de emergencia y no comunica información personal del conductor ni del vehículo en ningún otro momento.

El objeto obligatorio que deberán llevar todos los conductores en sus guanteras, según la DGT. Shutterstock

Las sanciones más severas

El rango de sanciones por no cumplir con la normativa de equipamiento obligatorio varía entre 200 y 3.005 euros según el tipo de infracción, tal como establece el Reglamento General de Circulación. No llevar la baliza V16 o llevar un modelo no homologado puede suponer una multa de hasta 200 euros.

Pero hay un matiz importante que muchos conductores desconocen: no todas las balizas V16 que se han vendido en los últimos años son válidas. Para cumplir con la normativa vigente, el dispositivo debe estar conectado y homologado, con conectividad NB-IoT integrada en el propio aparato, sin depender de aplicaciones móviles ni suscripciones externas. La conectividad mínima exigida es de 12 años y su coste debe estar incluido en el precio de compra.

El documento que debes llevar en la guantera para evitar multas

Los agentes de tráfico pueden verificar si una baliza V16 es legal introduciendo el código impreso en su base de datos. El problema es que con el uso y el paso del tiempo ese código puede borrarse o la tinta degradarse, haciendo imposible su lectura en un control. Para evitar ese problema, la DGT facilita en su propia página web un certificado de homologación descargable de forma gratuita para cada modelo de baliza registrado.

El documento especifica la marca, el modelo, el nombre del fabricante, el informe técnico que certifica su validez, la firma del responsable técnico del laboratorio y la declaración formal de que cumple los dos Reales Decretos que regulan estos dispositivos. Enseñando ese documento impreso, el conductor puede demostrar a los agentes en cualquier control que su baliza es una de las admitidas por la DGT.