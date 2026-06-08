El Gobierno de México abrió las puertas de cuatro programas sociales para nuevos beneficiarios del Banco del Bienestar este mes, y quienes aún no reciben apoyo económico tienen una ventana limitada para inscribirse.

Adultos mayores, mujeres de entre 60 y 64 años, personas con discapacidad y habitantes del Estado de México figuran entre los principales grupos que pueden sumarse antes de que cierren los registros.

El Banco del Bienestar tendrá nuevos beneficiarios: quiénes serán y cuándo podrán anotarse

El calendario es claro y no tiene margen para errores. La Secretaría de Bienestar estableció que dos de los programas más importantes del mes, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, abrirán su periodo de incorporación únicamente del 22 al 28 de junio de 2026 . Son apenas siete días para que quienes califican puedan acercarse a los módulos autorizados y completar su registro.

La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más que aún no reciben este beneficio. El apoyo económico se entrega de forma bimestral y representa un ingreso fijo que muchas familias utilizan para cubrir gastos básicos de salud, alimentación y servicios. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar atiende a un grupo específico: mujeres de entre 60 y 64 años que cumplan con los criterios del programa y que buscan fortalecer su estabilidad económica.

Ambos trámites son presenciales, lo que significa que no existe ninguna opción de registro en línea ni por teléfono . Las autoridades insisten en que los interesados deben acudir personalmente al módulo habilitado más cercano dentro del periodo establecido, ya que una vez cerrada la convocatoria no hay garantía de que se abra una nueva etapa en el corto plazo.

Confirmado | El Banco del Bienestar abrirá registros para nuevos beneficiarios en junio: estos son los programas y requisitos. Fuente: Gobierno de México

Estos son los documentos que piden en el Módulo del Bienestar en junio

Llegar al módulo sin la documentación completa es uno de los errores más comunes que terminan dejando a las personas sin registro, especialmente cuando los periodos de incorporación son tan cortos. Para evitarlo, conviene preparar todo con anticipación y revisar cada punto antes de salir de casa.

Para inscribirse en la Pensión para Adultos Mayores o en la Pensión Mujeres Bienestar, las autoridades solicitan presentar identificación oficial vigente, CURP actualizada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y teléfonos de contacto . Todos los documentos deben llevarse en original y copia el día del trámite, sin excepción.

En el caso de la Credencial del Servicio Universal de Salud, que también tiene registro abierto durante junio y está dirigida principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad permanente, los requisitos son identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y número telefónico de contacto . Este documento no solo funciona como identificación dentro del sistema de salud pública, sino que también busca mejorar la organización de los expedientes clínicos de quienes lo tramitan.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación la ubicación exacta del módulo autorizado en cada municipio o alcaldía, ya que en algunas zonas pueden existir requisitos adicionales o condiciones particulares para el trámite.

La Secretaría de Bienestar confirmó la apertura de registros para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar del 22 al 28 de junio de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El programa del Bienestar que capacita mujeres, les da herramientas reales y abre la puerta a ingresos propios

Más allá de las pensiones, junio trae consigo una iniciativa que está pasando desapercibida pero que puede cambiar la situación económica de muchas mujeres en el Estado de México. Se trata del programa Mujeres Plomeras 2026, una propuesta que combina capacitación técnica con participación comunitaria activa.

El programa está dirigido a mujeres mayores de edad interesadas en formarse en tareas relacionadas con el mantenimiento, la reparación y la gestión de sistemas de agua dentro de sus comunidades . El objetivo no es solo enseñar un oficio: busca que las participantes se conviertan en agentes activas del cuidado y aprovechamiento de los recursos hídricos en sus colonias y municipios, lo que a su vez puede traducirse en una fuente de ingresos propios y reconocimiento dentro de su entorno.

A diferencia de las pensiones, este registro no está limitado a una semana específica y permanece abierto durante junio para mujeres del Estado de México. Quienes estén interesadas deben acercarse a los módulos o instancias autorizadas para conocer los detalles del proceso de incorporación, los materiales que se ofrecen y el calendario de actividades.