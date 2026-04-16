La Electromovilidad Asociación (EMA) reportó que en el primer trimestre de este año se vendieron poco más de 25 mil autos verdes, lo que representó 21.6% más que en el mismo periodo del año pasado. En total, los autos verdes (eléctricos, híbridos enchufables y de rango extendido) representaron aproximadamente 6.5% del total del mercado de autos nuevos en México, pues en ese mismo lapso se colocaron 381,632 unidades totales, de acuerdo con datos del Inegi. En el primer trimestre del año, las marcas afiliadas a EMA -que ofrecen en el mercado mexicano más de 110 modelos de vehículos eléctricos (VE) y 60 modelos de híbridos conectables y de rango extendido (PHEV + REEV)- alcanzan un acumulado histórico superior a las 235,000 unidades. “Existen retos, volatilidad e incertidumbre provocada por conflictos geopolíticos y comerciales, pero hay una realidad incontrovertible: cada vez más mexicanos se suman a la adopción de vehículos de nuevas tecnologías”, señaló Eugenio Grandio, presidente de EMA. El incremento en las ventas fue consecuencia de la suma de más modelos verdes, principalmente de marcas chinas como Geely o GAC. El avance de la electromovilidad en México ocurre en paralelo a una transformación más amplia de la industria automotriz global, producto de la entrada agresiva de fabricantes chinos y la presión por reducir emisiones. En este entorno, el crecimiento de 21.6% anual refleja no solo una mayor demanda, sino también un cambio estructural en la oferta, con más de 170 modelos electrificados disponibles en el país, de acuerdo con la EMA. Y el pastel no está completo, acepta EMA, porque no se tiene el reporte de todas las empresas. “Cuando incorporas más marcas a la estadística de EMA tenemos un mejor entendimiento del mercado y de la realidad de la adopción de estas tecnologías en México”, dijo Grandio. Asegura que los datos de 2026 reflejan mejor esa dimensión y, “cuantas más marcas se sumen a este reporte, la imagen del mercado será aún más realista”. En su comparación anual, la red de carga de vehículos eléctricos también mostró un avance. Los datos de la EMA apuntan a un total de 4,378 puntos de conexión, lo que representa un avance de 24.6% en la red pública. Mientras tanto, la red privada logró 55,224 posiciones al cierre del plazo, un crecimiento anual de 25.7%. La EMA destacó un alza en las estaciones de carga rápida. Las ubicaciones crecieron cerca de 14%, mientras que el número de conectores aumentó alrededor de 25%.