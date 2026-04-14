Con el paso del tiempo, los vidrios polarizados se volvieron cada vez más comunes entre los conductores en México. Además de aportar estética al vehículo, muchas personas los utilizan por privacidad, comodidad para los pasajeros y protección contra el sol. Sin embargo, su uso está sujeto a reglas específicas y recientemente comenzó una campaña para retirarlos en un estado del país. De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, en abril de 2026 entró en vigor un nuevo reglamento de tránsito en Hidalgo. Aunque en redes sociales se puso el foco en los vidrios polarizados, la realidad es que la actualización contempla diversos cambios más allá de este tema. Conoce los detalles a continuación. Uno de los ajustes que más generó debate es el incremento en las sanciones. Las multas van de 3 a 110 UMAs, lo que actualmente representa montos aproximados de entre 350 y 13,000 pesos, conforme a los reglamentos municipales derivados de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del estado. Cabe destacar que estas multas no están relacionadas específicamente con llevar polarizado. Entre las infracciones más sancionadas se encuentran: En resumen, el endurecimiento del reglamento no cambia de fondo las reglas existentes, pero sí implica una vigilancia más estricta y operativos más frecuentes, especialmente en temas de visibilidad, seguridad vial y cumplimiento de las normas de tránsito. En el caso de los vidrios polarizados, la regla sigue una lógica similar a la de otras entidades y países: no está permitido instalar materiales que impidan la visibilidad hacia el interior del vehículo. Este criterio ya estaba contemplado en la legislación vigente en Hidalgo, por lo que el nuevo reglamento no representa una prohibición inédita, sino un reforzamiento en su aplicación.