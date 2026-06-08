A pocos días de iniciarse el Mundial 2026, el Estado de México (Edomex) anunció un amplio operativo de seguridad y movilidad para recibir a visitantes nacionales e internacionales. Se trata del proyecto “Estado de México, destino futbolero”, el cual incluirá más policías en la calle y herramientas tecnológicas como cámaras con IA y drones.

El plan contempla el despliegue de cerca de 1,500 policías y 238 unidades que resguardarán rutas estratégicas, aeropuertos y zonas turísticas . Además, se utilizarán más de 5,000 cámaras con inteligencia artificial, drones tácticos, lectores de placas y alrededor de 49,000 botones de pánico para fortalecer la vigilancia en el estado.

ChatGPT

Las labores estarán coordinadas entre la policía estatal, la Guardia Nacional y corporaciones municipales. Aunque el Estado de México no será sede oficial de partidos, las autoridades buscan aprovechar el evento para impulsar el turismo, la cultura y la economía local.

Operativo de seguridad por Mundial 2026

Como parte de esta estrategia, del 11 de junio al 9 de julio de 2026 se realizarán actividades especiales en 12 Pueblos Mágicos, Barrios Mágicos y en Toluca. Entre las principales atracciones destacan:

Pabellones gastronómicos y artesanales

Conciertos y exposiciones culturales

Megapantallas para transmitir los partidos

Actividades recreativas y rutas turísticas

Un torneo de futbol entre Pueblos Mágicos

La “Ruta del Balón”, enfocada en sitios emblemáticos

La exposición “Estado de México, un destino hecho a mano”

Presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Estado de México

Experiencias de avistamiento de luciérnagas en el Valle de los Volcanes

Estados de México con seguridad extrema

En materia de seguridad, el Estadio Nemesio Díez será uno de los puntos clave, ya que este jueves albergará el partido de despedida de la Selección Mexicana frente a Serbia.

Para este encuentro se desplegarán:

Cerca de 1,700 elementos de seguridad estatales y federales Operativos especiales en carreteras, plazas y zonas turísticas

Se estima una asistencia de 28,000 personas dentro del estadio y alrededor de 10,000 aficionados en las inmediaciones de “La Bombonera”, por lo que también participará la Guardia Nacional para garantizar la movilidad y el orden.

¿Cuánto dinero va a generar el Mundial en México?

Las autoridades mexiquenses prevén una ganancia económica cercana a los 8,000 millones de pesos gracias a la actividad turística y comercial. Entre los atractivos que se promocionarán destacan la ruta del mezcal, la ruta de la flor y la gastronomía típica, como el chorizo verde de Toluca, las truchas de Malinalco y el pulque tradicional.

La conectividad será otro punto fuerte, gracias a la operación de los aeropuertos Felipe Ángeles y Toluca, además del Tren Insurgente y el Tren Felipe Ángeles.

Durante el evento también se impulsarán campañas de bienestar animal en el estadio Nemesio Díez, promoviendo la adopción responsable de mascotas bajo el lema: “La mejor jugada es adoptar”.

Los destinos mexiquenses que formarán parte de esta iniciativa son:

Aculco

Ixtapan de la Sal

El Oro

Malinalco

Metepec

Tepotzotlán

Teotihuacán

San Martín de las Pirámides

Valle de Bravo

Tonatico

Jilotepec

Otumba

Tenayuca-Santa Cecilia

Toluca

El Mundial 2026 arrancará oficialmente el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, programado para las 13, tiempo del centro del país.