Con una bolsa de MXN $6,000 millones, el gobierno federal lanzó un plan integral para renovar la flota de carga y pasajeros, cuya antigüedad promedio hoy alcanza los 19 años. El programa, que no veía un precedente de este nivel desde 2017, combina incentivos fiscales de deducibilidad inmediata con un agresivo esquema de garantías de Nafinsa para permitir que el “hombre-camión” acceda a crédito y compita en mejores condiciones frente a los retos del mercado actual. Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que se desarrolló un plan único de cuatro etapas para incentivar a los hombres-camión a renovar sus unidades. “Primero tenemos unos incentivos fiscales del Plan México que ha autorizado la Presidenta Sheinbaum”, dijo el funcionario. Este estímulo consiste en un decreto que da una deducción inmediata para la compra de activos físicos, con una bolsa de MXN $2,000 millones. Además, el gobierno ha inyectado una bolsa inicial de MXN $6,000 millones de pesos. Esta cifra se compone de los 2,000 millones destinados directamente a la deducibilidad fiscal y 250 millones provenientes de Nafinsa, los cuales, gracias a un esquema de apalancamiento de 16 veces su valor, se convertirán en 4,000 millones de pesos en garantías. “Voy a poner un ejemplo. Supongamos que un vehículo vale 3 millones de pesos, compras el vehículo y si estás en este programa, puedes deducir, o sea, reducir, descontar de tus impuestos 2 millones 580 mil pesos. Dicho de otro modo, compro el vehículo nuevo de 3 millones y en lo que tengo que pagar este año, puedo restar 2 millones 580 mil pesos de lo que debo a Hacienda. Eso es el beneficio que tiene”, explicó Ebrard. Además, destacó la reactivación del esquema de garantías para ayudar al hombre-camión para que pueda adquirir un camión nuevo, porque son precios muy considerables y por eso se hace un esquema de garantías. El funcionario añadió que se publicará una nueva Norma Oficial Mexicana sobre dispositivos de seguridad. “Entonces, necesitamos una Norma oficial que nos diga qué tienen que cumplir todos los vehículos que circulan, sean nuevos, sean usados, sean importados o producidos en México”, dijo. Por otra parte, Ebrard aseguró que se actualizarán los precios para la importación de vehículos pesados usados, pues existe una distorsión en el mercado. Ebrard aseguró que este tipo de incentivos pueden beneficiar hasta 60% del parque de camiones pesados. El objetivo de la medida, añadió, es fortalecer al sector empresarial que ha sido afectada por los aranceles implementados por Donald Trump a México. “El segundo (objetivo), necesitamos fortalecer a los conductores y peatones del mismo rango de los 200 mil empleos, pues tenemos que proteger a quienes están en las carreteras y a los peatones en todo el país. Tenemos que lograr reducir las emisiones”, mencionó. Ebrard aseguró que si no se facilita la renovación, se mantendrán en circulación unidades altamente contaminantes. “Y, finalmente, proteger a la industria nacional frente a importación de vehículos usados que no tienen las reglas que les pedimos a la industria nacional. Eso es piso parejo, es lo que quiere decir”, dijo. Tras casi una década sin un esquema de este tipo, el plan busca resolver un problema social y económico profundo: el estancamiento de una flota vehicular con 19 años de antigüedad. Ebrard enfatizó que muchos transportistas no han podido renovar sus unidades debido a los altos costos y la falta de acceso al crédito bancario por carecer de garantías suficientes. Con la nueva estrategia, se espera acelerar seis veces la velocidad de renovación de los 1.2 millones de vehículos pesados en el país, permitiendo que hasta un 60% de los transportistas que hoy operan unidades obsoletas tengan la posibilidad real de acceder a tecnología más segura y menos contaminante.