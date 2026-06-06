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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México emite advertencias a los contribuyentes respecto a las prácticas del ámbito fiscal que carecen de su autorización.

Una de estas prácticas, observable en comercios, empresas e incluso en dinámicas laborales, representa una infracción que podría conllevar consecuencias financieras significativas.

El órgano recaudador enfatiza que esta advertencia se dirige a quienes generan facturas y requieren un tipo de documento que contiene información personal y sensible.

En este marco, el SAT recuerda que su utilización debe estar enmarcada por límites específicos y que obligar a su entrega podría resultar en una sanción económica considerable.

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El SAT sancionará y penalizará con una multa de 122,440 pesos a contribuyentes que pidan obligatoriamente este documento (foto: archivo).
El SAT sancionará y penalizará con una multa de 122,440 pesos a contribuyentes que pidan obligatoriamente este documento (foto: archivo).

Multa del SAT por exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir CFDI

El SAT señala que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) es uno de los documentos de mayor relevancia para los contribuyentes y no representa un requisito obligatorio para la emisión de una factura electrónica o CFDI. En el caso de que un emisor condicione la facturación a la presentación de este documento, estará cometiendo una infracción fiscal conforme al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.

La sanción por dicha práctica es considerable. La multa establecida varía entre 21,420 pesos y 122,440 pesos, en función de la gravedad del incumplimiento.

El SAT impondrá castigos y aplicará una multa de 122,440 pesos a contribuyentes que soliciten obligatoriamente dicho documento (foto: archivo).
El SAT impondrá castigos y aplicará una multa de 122,440 pesos a contribuyentes que soliciten obligatoriamente dicho documento (foto: archivo).

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Requisitos para facturar correctamente

Para llevar a cabo el proceso de emisión, es fundamental que el emisor cuente con ciertos datos esenciales que se extraen de la Cédula de datos fiscales:

  • RFC
  • Nombre o razón social
  • Código postal
  • Régimen fiscal

Estos datos son imprescindibles para asegurar la correcta identificación y cumplimiento de las obligaciones fiscales del emisor.

Constancia de situación fiscal: qué datos solicita y qué no puede exigir el SAT

La CSF contiene información relevante únicamente para el contribuyente, como actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal. Además, no tiene vigencia y solo se actualiza cuando hay cambios en el RFC, por lo que no es necesario solicitarla de manera periódica.

Este documento puede obtenerse en el portal del SAT con contraseña o e.firma, mediante SAT Móvil, SAT ID, Oficina Virtual o directamente en las oficinas del organismo. Sin embargo, el SAT fue claro: exigirla para facturar puede salir caro.

El SAT también aclara que los empleadores no deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus trabajadores para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden obtener los datos necesarios a través de un caso de aclaración, conforme a la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

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