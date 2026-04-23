No es necesario recurrir a productos costosos ni a fórmulas químicas para mantener el lavarropas en buen estado. En muchos casos, la solución está en algo simple como el bicarbonato de sodio, un ingrediente común de cocina que también resulta útil en la limpieza del hogar. Uno de sus principales beneficios es su capacidad para eliminar olores. Al agregar media taza en el tambor, ayuda a neutralizar aromas de humedad, sudor o moho, clave si se lavan prendas deportivas o toallas. No deja fragancias artificiales, sino una sensación de limpieza más natural. Además, potencia la acción del detergente. Al combinarse con este, facilita la eliminación de la suciedad y suaviza el agua, lo que mejora el rendimiento del lavado. Esto permite obtener mejores resultados usando menos producto y reduciendo residuos. Para tratar manchas difíciles, se puede preparar una mezcla de bicarbonato con agua hasta formar una pasta. Aplicada sobre zonas como cuellos, axilas o manchas de comida, y dejándola actuar unos minutos antes del lavado, suele dar buenos resultados sin necesidad de productos agresivos. También puede usarse como alternativa al suavizante. Una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en el compartimento correspondiente ayuda a suavizar las telas, reduce la electricidad estática y evita la acumulación de residuos que suelen dejar los suavizantes comerciales. En cuanto al mantenimiento de la lavadora, realizar un ciclo vacío con agua caliente y una taza de bicarbonato contribuye a limpiar el tambor, eliminar olores y mantener el equipo en buen estado, evitando acumulaciones de jabón. El vinagre blanco es otro aliado eficaz. Funciona como desinfectante natural, eliminando bacterias y gérmenes que se acumulan en el tambor y las gomas, además de prevenir malos olores. Su uso frecuente ayuda a mantener el electrodoméstico limpio sin dejar residuos tóxicos. Por su parte, el bicarbonato aporta un efecto antibacteriano y desincrustante, ideal para remover restos de detergente y acumulaciones de cal. Utilizados juntos, ambos ingredientes potencian su acción limpiadora. Para una limpieza profunda, se recomienda usar bicarbonato cada uno a tres meses. En el lavado diario, basta con añadir media taza directamente al tambor para mejorar los resultados y mantener la ropa fresca.