En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cambiará las visitas domiciliarias en México, por lo que los contribuyentes tendrán que cumplir con las nuevas disposiciones. A partir de ahora se atenderán algunos procedimientos mediante videollamadas, una modalidad que busca agilizar la atención.

Actualmente rige una nueva fase en materia de recaudación y trámites fiscales. En este contexto, el organismo informó que hará visitas a determinados contribuyentes con un procedimiento novedoso y moderno.

El SAT moderniza las auditorías a los contribuyentes de México

Conoce los detalles de los cambios vigentes a nivel nacional y evita problemas con las autoridades. Ten en cuenta las nuevas condiciones fiscales en México.

¿Cuándo el SAT hace visitas domiciliarias?

En enero de este año, el SAT difundió el documento “Mejores prácticas de transparencia” para las auditorías de 2026. En él se establece que, cuando existan incumplimientos en el pago de impuestos, solo se llevará a cabo una auditoría por contribuyente y que en estos procesos se solicitará únicamente una muestra de la información sujeta a revisión, en lugar de requerir la totalidad de los documentos.

¿Cómo son las visitas domiciliarias del SAT?

El SAT precisó que las revisiones de este año se enfocarán principalmente en quienes incurran en conductas como:

Realizar operaciones con empresas factureras o nomineras.

Reportar pérdidas fiscales de manera recurrente.

Simular gastos o abusar de las deducciones.

Percibir ingresos que no se declaran.

Hacer uso indebido de estímulos fiscales, entre otras prácticas.

¿Por qué el SAT hace videollamadas a los contribuyentes?

El SAT busca reducir la carga administrativa mediante la digitalización de trámites, evitando así largas filas en las oficinas. Estas atenciones a distancia forman parte del programa Oficina Virtual, que permite recibir orientación personalizada.

Conoce los trámites y servicios disponibles en Oficina Virtual y recibe orientación en línea a través de una videollamada.



Registra tu cita en https://t.co/HtlAkjbaYL pic.twitter.com/4ZJJpIWnxx — SATMX (@SATMX) January 6, 2026

Las autoridades informaron que, por este medio, se pueden hacer distintos trámites, entre ellos:

Inscripción al RFC de personas físicas con ingresos por salario, mexicanos que residen en el extranjero o personas sin obligaciones fiscales.

Actualización del domicilio fiscal.

Corrección o incorporación del CURP.

Entrega de constancias fiscales.

Apoyo para la recuperación de la contraseña.

Orientación para la renovación de la e.firma de personas físicas.

Orientación para la renovación de la e.firma de personas morales.

Con estas acciones, el SAT busca fortalecer la transparencia en las auditorías y, al mismo tiempo, facilitar la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes a través de herramientas digitales.