En esta noticia Particularidades de los billetes de las Familias F y G

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el Banco de México (Banxico) emitió un aviso significativo para todos los ciudadanos que deseen llevar a cabo transacciones financieras utilizando billetes físicos.

La máxima autoridad monetaria del país aclaró que aquellos que manejen ejemplares de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y billetes de 100 pesos de la (familia G) deberán prestar atención a una serie de características esenciales que deben cumplir, ya que podrían no ser aceptados en comercios o instituciones de crédito . Se recomienda revisar todos los detalles pertinentes al respecto.

Billetes mexicanos

Particularidades de los billetes de las Familias F y G

A través de su sitio web oficial, el Banco de México expone las características que hacen distintivos a los billetes del país, tanto los que están en circulación como aquellos que están en proceso de retiro.

Dentro de la lista de familias en las que se distribuyen los ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su historia, se destacan los de las familias F y G.

Cada ejemplar presenta una característica particular según la denominación, por lo que se recomienda prestar especial atención a los siguientes detalles, no solo para conocer su fabricación, sino también para prevenir estafas.

En lo que respecta a los pertenecientes a la familia G, estos son los que actualmente se encuentran en circulación y no figuran en la lista de los próximos a ser retirados.

Los billetes de la familia F son aquellos que fueron introducidos en circulación de forma escalonada; el primero en 2006 y el último en 2017, este último corresponde al conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esta familia de billetes presenta cambios en los elementos de seguridad, colores y tamaños en comparación con la familia anterior (D1).

Importancia de los 100 pesos

Familia: G Medidas: 132 x 65 mm

Material: Polímero

Color predominante: Rojo

Importe de 200 pesos