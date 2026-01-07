La Secretaría del Bienestar limpiará el padrón de beneficiarios en México

La Secretaría de Bienestar opera diversos programas sociales, entre los que destaca Producción para el Bienestar. En esta línea, hay un trámite obligatorio que deben hacer los beneficiarios en enero, ya que en caso contrario es posible perder el dinero del apoyo económico.

En detalle, el organismo lanzó un aviso dirigido a quienes forman parte de este programa, ya que deberán realizar un trámite indispensable durante los primeros días de enero de 2026 para conservar la asistencia.

Conoce los detalles del llamado y cumple con las disposiciones vigentes a nivel nacional. Solo de esta manera podrás mantenerte activo en el padrón de beneficiarios.

¿Cuál es el trámite que pide la Secretaría del Bienestar?

A través del sitio oficial de los Programas para el Bienestar, se informó que los beneficiarios de Producción para el Bienestar que residen en los siguientes lugares deben actualizar su información en el padrón:

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Querétaro

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Nayarit

La Secretaría de Bienestar indicó que quienes no hayan realizado este proceso en los primeros días de diciembre deberán hacerlo del 9 al 16 de enero de 2026, ya que de no cumplir podrían perder el beneficio.

¿Dónde se actualizan los datos del padrón del Bienestar?

La actualización de datos debe efectuarse de manera presencial en alguna de las siguientes sedes:

Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura en la entidad federativa (OREF).

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER).

Distrito de Desarrollo Rural (DDR).

Documentos necesarios

Para llevar a cabo el trámite es indispensable presentar:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Documento que acredite la propiedad o posesión de la tierra trabajada.

Coordenadas geográficas de la parcela.

Además, en la oficina se deberá proporcionar información sobre:

Número de hectáreas en producción.

Tipo de cultivos.

Régimen hídrico.

Ciclo agrícola de siembra.

¿Qué es el programa Producción para el Bienestar?

Este programa social está dirigido a personas productoras agrícolas de distintos cultivos en el país. El apoyo económico que reciben varía de acuerdo con el número de hectáreas y el tipo de producción.

Tal como se estableció, los montos autorizados para este año son los siguientes:

Productores de pequeña escala de granos con hasta 3 hectáreas: 6,400 pesos .

Productores de pequeña escala de granos con más de 3 y hasta 4 hectáreas: 8,000 pesos .

Productores de pequeña escala de granos con más de 4 y hasta 5 hectáreas: 10,000 pesos .

Productores de mediana escala de granos de riego con hasta 5 hectáreas: 6,200 pesos .

Productores de pequeña o mediana escala de café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel: 7,300 pesos .

Productores de mediana escala de granos con más de 5 y hasta 20 hectáreas: 1,200 pesos por hectárea.

Con esta actualización de datos, los inscriptos en el organismo podrán asegurar la continuidad de su apoyo económico y seguir formando parte de este programa clave para el fortalecimiento del campo mexicano.