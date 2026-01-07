Con el fin de fortalecer la seguridad y prevenir fraudes en los programas sociales, la Secretaría del Bienestar anunció que los beneficiarios de la Tarjeta del Bienestar deberán hacer un trámite urgente en enero: cambiar el Número de Identificación Personal (NIP) lo antes posible. Se trata de un requisito obligatorio para no perder el dinero del apoyo económico.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, señaló que esta medida tiene como finalidad proteger los recursos de los beneficiarios y evitar que terceras personas puedan disponer del dinero sin autorización.

Trámite de la Tarjeta Bienestar en México

Conoce los detalles de esta disposición y evita problemas con las autoridades. Ten en cuenta la vigencia de los requisitos obligatorios impuestos a nivel nacional.

¿Qué es el NIP de la Tarjeta del Bienestar y para qué sirve?

El NIP es un elemento fundamental en cualquier tarjeta bancaria, ya que permite hacer retiros y operaciones. En el caso de la Tarjeta del Bienestar, este código resulta indispensable para cobrar los depósitos de los programas sociales.

Cuando se entrega la tarjeta, viene con un número asignado de forma automática. No obstante, muchas personas no lo cambian o incluso lo comparten con familiares o conocidos, lo que incrementa el riesgo de robo o uso indebido de los recursos.

Por ello, la Secretaría del Bienestar exhortó tanto a los beneficiarios actuales como a quienes recibirán su tarjeta en 2026 a actualizar su NIP y mantenerlo en estricta confidencialidad.

¿Cómo cambiar el NIP de la Tarjeta del Bienestar?

La modificación puede hacerse de manera sencilla en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Solo es necesario seguir los siguientes pasos:

Insertar la tarjeta Elegir la opción de cambio de NIP Ingresar un nuevo código de cuatro dígitos Confirmar la operación

Otra alternativa es hacer el trámite en ventanilla, acudiendo a cualquier sucursal del banco y solicitando el apoyo de un asesor para actualizar el NIP.

Se recomienda cambiar el código al menos una vez al año como medida preventiva para reducir el riesgo de fraudes.

¿Quiénes deben actualizar sus datos de la Pensión Bienestar en 2026?

Además del cambio de NIP, las autoridades recordaron que algunos beneficiarios deberán actualizar su información personal durante 2026 para evitar la suspensión del apoyo económico bimestral.

No todos los adultos mayores están obligados a hacerlo, pero sí quienes hayan cambiado de domicilio o número telefónico, ya que estos datos son esenciales para mantener activo el registro en el padrón.

La Secretaría del Bienestar advirtió que no reportar estas modificaciones puede generar inconsistencias y provocar retrasos o bloqueos en los depósitos.

Asimismo, se aclaró que las personas beneficiarias que se muden fuera de México pierden automáticamente el derecho a la pensión, debido a que uno de los requisitos básicos de los programas del Bienestar es residir de forma permanente en el país.

Esta disposición aplica para todos los apoyos sociales, entre ellos la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el programa de apoyo para niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.