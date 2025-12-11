Trámite de la licencia de conducir para mayores de edad

El Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón (DMV) establece condiciones específicas para los adultos mayores de 65 años que desean renovar su licencia de conducir. Se trata de un grupo particular que podría quedar afuera del carnet, en caso de incumplimiento de normas de seguridad.

Según su portal oficial, algunos trámites no pueden realizarse por internet y cualquier omisión en los pasos establecidos provoca que la renovación sea rechazada. Estas medidas buscan garantizar que los conductores conserven las habilidades necesarias para manejar de forma segura.

El trámite de la licencia de conducir ya no estará disponible para los conductores mayores que cumplan ciertas condiciones

Conoce cuáles son los motivos que podrían quitar la licencia de conducir y evita inconvenientes a la hora de circular en la vía pública. Ten en cuenta los lineamientos vigentes hasta el momento.

¿Quién no podrá renovar el carnet de conducir?

Una de las reglas principales indica que los residentes de 65 años o más deben acudir en persona a una oficina del DMV para completar la renovación de la licencia. Por ello, no podrán renovar el documento de forma online, sino de forma presencia. Esto se debe a la evaluación visual obligatoria.

El solicitante necesita:

Presentarse directamente en una oficina del DMV.

Realizar la prueba de visión en el lugar.

Sin esta evaluación, la licencia no puede ser extendida.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia a partir de los 65 años?

Los conductores que acudan presencialmente deben cumplir con lo siguiente:

Decidir si también solicitarán una Real ID.

Programar una cita en el DMV.

Presentar documentos que acrediten identidad y domicilio.

Aprobar el examen de la vista.

Entregar documentación adicional si se les solicita.

Pagar la tarifa correspondiente.

Tomarse una fotografía reciente.

Estos pasos aplican para todos los ciudadanos que estén dentro de este rango de edad sin excepciones.

¿Qué pasa si tengo más de 5 años con la licencia vencida?

En ese caso, el conductor debe:

Tramitar una licencia nueva.

Cubrir el costo completo.

Presentar los exámenes requeridos, incluido el teórico y cualquier prueba adicional que determine el DMV.

Para agilizar el proceso, las personas de 65 años o más deben reunir los documentos de identidad y domicilio, así como revisar la disponibilidad de citas en la oficina más cercana.