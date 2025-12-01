El cierre de año 2025 trae una excelente noticia para los trabajadores: el Infonavit ha activado el nuevo financiamiento Mejoravit Solo para Ti. Este programa permitirá a los derechohabientes obtener depósitos significativos para remodelar su vivienda e iniciar el 2026 con un hogar renovado, con montos que superan los 150 mil pesos .

La principal distinción de Mejoravit Solo para Ti reside en su respaldo. El monto del crédito se garantiza exclusivamente con el ahorro acumulado dentro de la Subcuenta de Vivienda del trabajador. Esto facilita el acceso a cantidades que pueden exceder los 160 mil pesos para una mejora integral en el domicilio.

Según el comunicado oficial de Infonavit, este nuevo modelo tiene como objetivo fortalecer la economía familiar. Busca facilitar reparaciones urgentes, permitir el mantenimiento esencial e impulsar inversiones en la seguridad y adecuaciones de la vivienda de los derechohabientes.

Cómo acceder a los créditos por 160 mil pesos de Infonavit

Una gran ventaja es la flexibilidad del esquema, ya que los plazos para liquidar el crédito pueden variar desde 1 hasta 10 años. Además, no se requiere presentar escrituras ni garantía inmobiliaria, simplificando considerablemente el proceso de solicitud.

Tasas de interés y montos de crédito

Las tasas de interés son fijas y se definen según el monto que se apruebe. Los créditos de hasta 41,273.47 pesos contarán con una tasa anual fija del 10%. Para los montos que sean superiores a esa cantidad, se aplicará una tasa de interés del 11% anual.

Requisitos clave para aplicar al Mejoravit Solo para Ti

Para ser elegible para el crédito, el solicitante debe ser derechohabiente y contar con una relación laboral vigente. Es imprescindible tener el registro de Afore y los datos biométricos actualizados, además de autorizar la consulta en el Buró de Crédito.

Otras condiciones importantes incluyen:

No contar con un crédito activo en el organismo público y habitar la vivienda que se busca mejorar.

Si el trabajador no vive en ella, puede encomendar el préstamo para un hogar de familiares cercanos.

La edad máxima para la liquidación es 70 años para hombres y 75 años para mujeres.

Para formalizar la solicitud, el Infonavit requerirá una serie de documentos como: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancaria y los formatos descargados directamente de la plataforma. Este financiamiento es una oportunidad real para la inversión patrimonial.