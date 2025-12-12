El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la creación de cinco nuevas líneas de Cablebús. El objetivo de las autoridades es optimizar la movilidad de los pasajeros capitalinos y mejorar la calidad del servicio de transporte público.

Este sistema de transporte, que comenzó su operación el 11 de julio de 2021, se consolidó como una opción diaria para miles de usuarios. Por este motivo, el anuncio de la creación de nuevas líneas es bien recibida por la población mexicana.

El Cablebús CDMX inaugurará cinco líneas para ampliar el transporte público

Conoce los detalles de esta iniciativa y prepárate para desplazarte en varios estados de México. Ten en cuenta el recorrido completo que tendrá el sistema desde ahora.

¿Cuáles serán las nuevas líneas del Cablebús?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que en el próximo año se asignarán recursos para varios proyectos, entre ellos la expansión del sistema de transporte. Se construirán cinco nuevas rutas que abarcarán las siguientes alcaldías:

Tlalpan–Coyoacán

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Milpa Alta–Tláhuac

Cuajimalpa

Xochimilco

Según el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), cada cabina tiene capacidad para 10 pasajeros y contribuye a reducir los tiempos de traslado, sobre todo en zonas con alta densidad poblacional.

¿Qué líneas tiene el Cablebús?

A continuación, el listado completo de las líneas que ofrece el sistema actualmente.

Línea 1: Indios Verdes – Cuautepec (Gustavo A. Madero)

Línea 2: Santa Marta – Constitución de 1917 (Iztapalapa)

Línea 3: Los Pinos – Constituyentes Vasco de Quiroga (Miguel Hidalgo – Álvaro Obregón)

El director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, destacó que estas tres líneas registraron más de 160 millones de viajes desde su inauguración.

El precio del boleto de Cablebús es de 7 pesos por viaje, pagan con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). No obstante, es gratuito para ciertos pasajeros como niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad.

¿Qué se sabe sobre la Línea 4 del Cablebús?

Las autoridades capitalinas revelaron que la Línea 4 del Cablebús, que tendrá una extensión de 11.4 kilómetros, será la más larga del mundo y se prevé que transporte a 65,000 personas al día en un recorrido de 40 minutos.