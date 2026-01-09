La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá un ajuste automático: la cuota de aportación aumentará a 14.438%. Este cambio impactará directamente en el monto mensual que pagan quienes están inscriptos en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, sin trámites adicionales.

En 2026 se aplicó el incremento que ya estaba previsto por las autoridades mexicanas. La cuota se elevó de forma gradual y seguirá haciéndolo en los próximos años.

La Modalidad 40 del IMSS aumentará la cuota en el Régimen Obligatorio

Conoce los detalles de esta medida y evita problemas a la hora de cotizar en el IMSS. Ten en cuenta las condiciones vigentes a nivel nacional.

¿Qué cambio tendrá el IMSS en 2026?

Según informaron desde el organismo, la tasa de pago llegará a 14.438% y se aplicará de forma directa . En la práctica, esto significa que el IMSS incorporará el nuevo costo en el formato de pago de enero, sin que el asegurado tenga que:

Gestionar solicitudes Firmar autorizaciones Acudir a ventanilla

El historial de aumentos permite dimensionar el impacto: en 2022 la cuota era de 10.075%, en 2025 alcanzó 13.348% y ahora subirá nuevamente. Así, aun cuando una persona conserve el mismo salario de cotización, su aportación mensual será mayor solo por el ajuste del porcentaje.

Aunque no cambie el salario base, el pago puede incrementarse únicamente por la actualización de la tasa.

¿Cómo se calcula el aumento de la UMA?

Algunos derechohabientes consideran cada año la posibilidad de actualizar su salario conforme al nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se revisa a partir de febrero.

Aquellos que quieran cotizar las nuevas 25 UMAs vigentes en 2026 deben tener en cuenta que este proceso no es automático y requiere un procedimiento distinto.

El procedimiento consiste en dejar de cubrir las cuotas de febrero y marzo para generar una baja por mora y, posteriormente, solicitar el reingreso en abril con el salario actualizado, pagando los retroactivos correspondientes.

Cabe destacar que no se trata de un ajuste general, sino de una decisión personal que depende de la estrategia financiera de cada quien y de la capacidad para sostener el esquema sin afectar su liquidez.

¿Cómo puedo usar la plataforma UMA?

A continuación, los puntos clave para revisar con anticipación el impacto del pago de la UMA.

Revisa la línea de captura de enero 2026: ahí ya debe aparecer el 14.438%. Confirma tu salario de cotización: así sabrás si el aumento será solo por porcentaje o también por salario. Ajusta tu presupuesto: el incremento aplica incluso sin cambios en tu base salarial. Evalúa si te conviene actualizar con la UMA: es opcional y depende de tu estrategia. Si decides hacerlo, planifica los tiempos: el proceso implica meses sin pago y una posterior reincorporación con retroactivo.