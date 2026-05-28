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La Credencial del Servicio Universal de Salud ya comenzó a entregarse en distintos módulos del Bienestar en México. El trámite es gratuito y permitirá acceder a servicios médicos y a una identificación de salud física y digital.
El Gobierno de México y en especial su Se que las personas registradas ya pueden recibir la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento oficial que busca centralizar información personal y médica para facilitar la atención en hospitales y centros de salud públicos del país.
La entrega de las credenciales comenzó luego de las primeras jornadas de registro impulsadas por el Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar. Además de la versión física, los beneficiarios podrán activar posteriormente una credencial digital mediante la App México, con acceso más rápido a datos y servicios de salud.
Quiénes pueden obtener la credencial y cómo hacer el trámite gratis
El proceso de incorporación continúa de manera gradual en los Módulos del Bienestar habilitados en todo México. Actualmente, el registro y entrega prioriza a adultos mayores, aunque el programa contempla avanzar progresivamente con otros grupos de la población.
Para realizar el trámite, las personas deben acudir al módulo correspondiente con la documentación requerida en original y copia. Allí se hace el registro oficial, la validación de datos personales, la toma de fotografía y huellas digitales. Después, los beneficiarios reciben una notificación vía SMS o llamada telefónica para retirar su credencial impresa.
Documentos necesarios para mayores de edad
- Identificación oficial con fotografía
- CURP certificada
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Número telefónico de contacto
- Correo electrónico (opcional)
En el caso de menores de edad
- Acta de nacimiento con CURP certificada
- Comprobante de domicilio actualizado
- Identificación oficial del padre, madre o tutor legal
Cómo ubicar el módulo más cercano
- Ingresar al portal oficial gob.mx/bienestar
- Consultar el módulo correspondiente según la entidad y localidad
- Acudir en la fecha asignada con la documentación completa
Para qué sirve la Credencial del Servicio Universal de Salud y cuáles serán sus beneficios
La nueva credencial funcionará como una identificación oficial vinculada al sistema público de salud. Su objetivo principal es agilizar la atención médica y permitir que los datos de cada persona estén integrados en una sola plataforma nacional.
Con esta herramienta, el Gobierno busca facilitar consultas, trámites y acceso a servicios médicos sin necesidad de repetir procesos administrativos en cada institución. Además, la futura versión digital permitirá llevar la credencial directamente en el celular.
Beneficios que ofrecerá la nueva credencial
- Acceso al Servicio Universal de Salud
- Integración de datos médicos y personales
- Versión física y digital
- Mayor rapidez en trámites médicos
- Registro biométrico con fotografía y huellas
- Mejor control y seguimiento de atención sanitaria
- Notificaciones oficiales para entrega y activación digital