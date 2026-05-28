La Credencial del Servicio Universal de Salud ya comenzó a entregarse en distintos módulos del Bienestar en México. El trámite es gratuito y permitirá acceder a servicios médicos y a una identificación de salud física y digital.

El Gobierno de México y en especial su Se que las personas registradas ya pueden recibir la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento oficial que busca centralizar información personal y médica para facilitar la atención en hospitales y centros de salud públicos del país.

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 20 de enero 2026. Juan Carlos Buenrostro/Presidenc

La entrega de las credenciales comenzó luego de las primeras jornadas de registro impulsadas por el Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar. Además de la versión física, los beneficiarios podrán activar posteriormente una credencial digital mediante la App Méxic o, con acceso más rápido a datos y servicios de salud.

Quiénes pueden obtener la credencial y cómo hacer el trámite gratis

El proceso de incorporación continúa de manera gradual en los Módulos del Bienestar habilitados en todo México. Actualmente, el registro y entrega prioriza a adultos mayores, aunque el programa contempla avanzar progresivamente con otros grupos de la población.

Para realizar el trámite, las personas deben acudir al módulo correspondiente con la documentación requerida en original y copia. Allí se hace el registro oficial, la validación de datos personales, la toma de fotografía y huellas digitales. Después, los beneficiarios reciben una notificación vía SMS o llamada telefónica para retirar su credencial impresa.

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Documentos necesarios para mayores de edad

Identificación oficial con fotografía

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto

Correo electrónico (opcional)

En el caso de menores de edad

Acta de nacimiento con CURP certificada

Comprobante de domicilio actualizado

Identificación oficial del padre, madre o tutor legal

Cómo ubicar el módulo más cercano

Ingresar al portal oficial gob.mx/bienestar

Consultar el módulo correspondiente según la entidad y localidad

Acudir en la fecha asignada con la documentación completa

Con la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud todas y todos podrán recibir atención médica gratuita en cualquier institución pública federal Archivo

Para qué sirve la Credencial del Servicio Universal de Salud y cuáles serán sus beneficios

La nueva credencial funcionará como una identificación oficial vinculada al sistema público de salud. Su objetivo principal es agilizar la atención médica y permitir que los datos de cada persona estén integrados en una sola plataforma nacional.

Con esta herramienta, el Gobierno busca facilitar consultas, trámites y acceso a servicios médicos sin necesidad de repetir procesos administrativos en cada institución. Además, la futura versión digital permitirá llevar la credencial directamente en el celular.

Beneficiarios del IMSS Gobierno de México

Beneficios que ofrecerá la nueva credencial