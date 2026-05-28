Martí Batres confirmó durante la conferencia matutina una nueva medida para simplificar trámites y mejorar la atención para millones de derechohabientes del ISSSTE en todo México.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció un nuevo beneficio destinado a trabajadores, jubilados y pensionados afiliados al organismo. El anuncio fue realizado por Martí Batres, director general de la entidad estatal, durante la conferencia matutina del Gobierno federal.

La medida forma parte de la estrategia de modernización impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, y busca agilizar distintos trámites, reducir tiempos de espera y mejorar la atención en oficinas y plataformas digitales del instituto.

Martí Batres confirmó durante la conferencia matutina una nueva medida para simplificar trámites y mejorar la atención para millones de derechohabientes del ISSSTE en todo México.

El ISSSTE anunció un nuevo beneficio para trabajadores y pensionados: en qué consiste

Batres explicó que el nuevo esquema permitirá avanzar hacia un sistema nacional de salud más integrado, donde hospitales y clínicas públicas puedan compartir servicios y atención médica entre instituciones.

Esto significa que un paciente afiliado al ISSSTE podría ser atendido en unidades del IMSS o IMSS-Bienestar si existe disponibilidad o necesidad médica, evitando retrasos y mejorando el acceso a consultas, tratamientos y estudios.

El funcionario sostuvo que esta coordinación busca reducir la saturación en hospitales y aprovechar mejor la infraestructura médica pública que existe en el país . Además, señaló que el nuevo modelo forma parte de la estrategia impulsada por Claudia Sheinbaum para consolidar un sistema de salud más universal y eficiente.

Cómo funcionará la atención médica unificada entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

De acuerdo con lo informado por las autoridades, las instituciones públicas de salud trabajarán de manera coordinada para compartir servicios médicos, especialistas, quirófanos y capacidad hospitalaria.

La intención es que los pacientes puedan recibir atención más rápida sin importar a qué institución pertenezcan originalmente, especialmente en casos donde existan largas listas de espera o saturación hospitalaria.

Batres explicó que este esquema ya comenzó a implementarse en algunos servicios médicos y que el objetivo es ampliar gradualmente la colaboración entre instituciones en todo el país. El Gobierno federal aseguró que esta integración permitirá optimizar recursos públicos y mejorar la cobertura médica para millones de personas.

Los beneficios para los trabajadores y pensionados con la nueva medida

La unificación de la atención médica beneficiaría principalmente a trabajadores del Estado, jubilados y pensionados que actualmente enfrentan demoras para acceder a consultas, cirugías o estudios especializados.

Con este nuevo modelo, los derechohabientes tendrán más opciones de atención dentro del sistema público de salud, lo que podría traducirse en tiempos de respuesta más rápidos y mayor disponibilidad de servicios.

Las autoridades también destacaron que la medida busca facilitar el acceso médico en regiones donde alguna institución tenga menor capacidad operativa o falta de especialistas. El anuncio representa uno de los cambios más importantes impulsados recientemente por el Gobierno federal en materia de salud pública y coordinación institucional entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.