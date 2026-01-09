De cara al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 27 provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias intensas, rachas de viento fuertes y la posible presencia de nieve o aguanieve en varias zonas del país.

En detalle, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó a los ciudadanos por los efectos del fenómeno climático. Entre las regiones más afectadas, se destaca el noroeste mexicano, por lo que se sugiere prestar atención al reporte meteorológico oficial.

El SMN alertó la caída de lluvias intensas en varias zonas de México

Conoce los detalles de la advertencia y evita inconvenientes. Preserva la salud siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

Se prevén precipitaciones fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de la probabilidad de nieve o aguanieve en regiones montañosas de estos estados. En Baja California Sur y Sinaloa se esperan chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros.

Estas condiciones vendrán acompañadas de vientos sostenidos de 50 a 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h en Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

¿En qué estados hará frío este fin de semana?

El ambiente será de frío a muy frío, con heladas y presencia de niebla matutina en las siguientes zonas:

De -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C en áreas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C en regiones altas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Recomendaciones del SMN en México

Las lluvias intensas pueden generar crecidas de ríos y arroyos, además de inundaciones en zonas bajas. Por su parte, los vientos fuertes podrían provocar la caída de árboles.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas como:

Abrigarse de manera adecuada.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Cuidar especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

Para conocer el estado del tiempo por municipio, se recomienda revisar los canales oficiales de Conagua y el SMN, así como la aplicación ConaguaClima, que ofrece información actualizada y detallada.