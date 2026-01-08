Eliminan las horas extras en todo el país: el Gobierno da marcha atrás con las chambitas que daban más dinero a fin de mes (foto: archivo).

En esta noticia ¿Por qué usamos la UMA?

El Inegi determinó que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de este año será de MXN $117.31 pesos diarios, lo que significó un incremento de 3.69% en relación con el precio de 2025.

La UMA es la unidad en la que se miden las multas, recargos, así como otras obligaciones establecidas por los distintos niveles de gobierno.

Este indicador también es utilizado por instituciones como el Banco de México o el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para determinar los montos máximos protegidos para el ahorro de los usuarios de los bancos en caso de quiebra o de cierre de los mismos.

El Inegi añadió que la UMA mensual será de MXN $3,566.22 y la anual se estableció en MXN $42 794.64.

Antes de 2016, el gobierno de México utilizaba el Salario Mínimo General para determinar las multas, recargos y obligaciones de los mexicanos.

Sin embargo, en 2016, la administración federal aprobó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para desvincular el Salario Mínimo General como medición.

El objetivo de esta reforma, impulsada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en colaboración con la iniciativa privada, tuvo el objetivo de liberar al SMG de ser una unidad de medida, y poder acelerar los incrementos a los pagos mínimos que reciben los trabajadores mexicanos.

A partir de 2016, el Inegi determina el monto de la UMA, basado en la inflación correspondiente al cierre de cada año.

Mientras tanto, a partir de 2018, el aumento al Salario Mínimo General dejó de limitarse a las alzas de la inflación y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), integrada por representantes del Gobierno Federal y la Iniciativa Privada, comenzaron a acelerar los incrementos al salario mínimo.

La reforma que creó la UMA fue el origen que permitió que el salario mínimo haya aumentado más de 100% en los últimos ocho años.

Para 2026, la Conasami aprobó un incremento de 13% en el SMG, por lo que este año se ubicará en MXN $315.04 diarios, lo que representa MXN $9,582.47.

Gabriel Monroy/Presidencia

Incluso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presumió el aumento al Salario Mínimo General como una de las “buenas noticias económicas” durante la primera conferencia de prensa matutina de 2026, que también incluye un alza de 5% del salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte, que pasó de MXN $12,771 en 2025 a MXN $13,409 en 2026.