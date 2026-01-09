El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó este jueves el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que regirá para el 2026 y entra en vigencia a partir del 1 de febrero. La misma se ajusta en función al promedio inflacionario del año anterior.

Esta actualización representará un incremento de 3.69% que impactará directamente en el bolsillo de millones de mexicanos que deberán pagar más por servicios gubernamentales, infracciones viales y obligaciones fiscales.

Qué es la UMA y cuál es su valor en 2026

La UMA es la referencia económica utilizada para calcular el monto de multas, sanciones administrativas, créditos hipotecarios, pagos de derechos y otras obligaciones previstas en las leyes federales y estatales.

A partir del 1 de febrero de 2026, los nuevos valores oficiales serán:

117.31 pesos diarios

3,566.22 pesos mensuales

42,794.64 pesos anuales.

Este indicador sustituye al salario mínimo para evitar que los aumentos laborales disparen automáticamente los costos administrativos.

El nuevo valor de la UMA entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de manera automática.

El cálculo del nuevo valor toma como referencia la UMA de 2025, que era de 113.14 pesos diarios, multiplicada por el resultado de sumar uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre. La inflación anual registrada en ese mes fue precisamente del 3.69%, lo que explica el porcentaje de incremento aplicado para este año.

Los especialistas recomiendan a los ciudadanos aprovechar los últimos días de enero para liquidar multas pendientes o realizar trámites gubernamentales con el valor de 2025.

Confirman aumento a las multas de tránsito y sanciones administrativas

Las infracciones viales representan uno de los rubros más sensibles al ajuste de la UMA. Las sanciones por portar sistemas antirradares, estacionarse en lugares prohibidos o exceder los límites de velocidad también reflejarán el incremento.

Las multas administrativas establecidas en leyes federales, estatales y reglamentos municipales también sufrirán aumento. Esto significa que las sanciones por incumplimiento de normativas laborales, comerciales o ambientales tendrán un costo superior al calcularse con base en el nuevo valor de la unidad de medida.

Cómo afectará a créditos hipotecarios, pensiones y trámites del SAT

Los créditos del Infonavit y Fovissste ligados a la UMA experimentarán ajustes en sus saldos y amortizaciones. Quienes pagan su crédito en la modalidad de Veces Salario Mínimo o UMA verán un incremento en los intereses a pagar, ya que el valor de referencia se actualiza anualmente. El Sistema Único de Autodeterminación ya incorporó estas modificaciones para el cálculo de cuotas en 2026.

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026:



▪️Diario: 117.31 pesos mexicanos

▪️Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos

▪️Anual: 42,794.64 pesos mexicanos



📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/o7EMpBWlyW pic.twitter.com/vbQBjvfESV — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

Las pensiones del IMSS e ISSSTE también se verán impactadas, especialmente aquellas que se calculan con base en UMAs. El límite de exención fiscal para los pensionados que superen las 15 UMAs mensuales subirá a 53,493.30 pesos, lo que significa que solo quienes reciban montos superiores deberán pagar Impuesto Sobre la Renta sobre el excedente.

Los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, los derechos gubernamentales como licencias y actas de nacimiento, y las cuotas obrero-patronales del seguro social también reflejarán el nuevo valor. Las deducciones y exenciones fiscales que se miden en UMAs, como los límites para colegiaturas, tendrán topes más elevados que podrían beneficiar a algunos contribuyentes.

El incremento de la UMA refleja el compromiso de mantener actualizado este indicador conforme a la realidad económica del país, aunque representa un costo adicional para los ciudadanos en diversos ámbitos de su vida cotidiana.