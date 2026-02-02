Quienes coticen bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y elijan la Modalidad 40 para aportar voluntariamente al retiro, es importante que conozcan los cambios que entran en vigor a partir de este mes. Habrá un incremento en el costo de las aportaciones, derivado principalmente de la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, quienes se encuentran en este régimen deben considerar que el costo de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio presenta dos ajustes importantes que impactarán directamente en el monto a pagar y en la planeación financiera para el retiro.

La Lay 73 del IMSS aumentará desde febrero de 2026 por aumento de UMA

Conoce los cambios en la Ley 73 del IMSS y evita problemas con el cobro de dinero. Ten en cuenta las disposiciones que rigen a nivel nacional.

¿Qué cambios tendrá la Ley 73 del IMSS?

A partir de febrero, las autoridades harán los siguientes cambios en México.

Valor de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026: 117.31 pesos

Porcentaje de la cuota para 2026: 14.438% (frente al 13.347% aplicado en 2025)

Tope máximo de cotización: 25 UMAs, equivalente a 2,932.75 pesos diarios

Es importante destacar que el costo final depende del salario diario con el que se decida cotizar . El cálculo mensual se realiza teniendo en cuenta que salario diario registrado, número de días del mes y la tasa de contribución.

¿Cuánto se paga en la Modalidad 40 del IMSS en 2026?

El aumento, que forma parte de la reforma a la Ley del Seguro Social, implica un cambio en la cuota de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el cual inició en 2023 y concluirá en 2030, cuando la tasa alcance el 18.8%.

Para quienes opten por cotizar con el tope máximo de 25 UMAs, los pagos mensuales aproximados a partir de febrero de 2026 serán:

Mes de 28 días: 11,855.80 pesos

Mes de 30 días: 12,702.65 pesos

Mes de 31 días: 13,126.07 pesos

En cambio, si se elige cotizar con 10 UMAs, una estrategia común para elevar el salario promedio sin un impacto tan alto en el gasto mensual, los montos serían:

Mes de 28 días: 4,742.36 pesos

Mes de 30 días: 5,081.10 pesos

Mes de 31 días: 5,250.47 pesos

Aquellos que están bajo la Ley 73 y les falte menos de cinco años de pensionarse, cotizar con el tope máximo suele ser una inversión rentable. No obstante, el compromiso financiero mensual es mayor, por lo que resulta indispensable evaluar la capacidad de pago antes de tomar una decisión.

¿Quiénes acceden a la Modalidad 40 del IMSS?

Este esquema está disponible para quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS.

Contar con al menos 52 semanas cotizadas antes de la baja.

No haber excedido los cinco años sin cotizar.

Algunos de sus beneficios son: incrementar el monto de la pensión; cotizar un salario superior al último percibido; mantener activo el historial ante el IMSS, obteniendo así pensión más sólida.