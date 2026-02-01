La Suprema Corte de México determinó que los trabajadores estatales tendrán acceso al ISSSTE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concretó un acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que su personal, incluidos ministros, tenga acceso a servicios médicos especializados. Esto le pone fin a la atención especial que tenían hasta entonces, equiparando el acceso al sistema público a todos los mexicanos.

La medida de la SCJN se da luego de la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores, decisión que se enmarca en la política de austeridad republicana. Desde el Gobierno consideran que este convenio es un “acuerdo igualador”, al señalar que refuerza el principio de que todos los servidores públicos cuentan con los mismos derechos.

Los servidores públicos tendrán acceso al ISSSTE como los demás mexicanos

Se trata de la eliminación de privilegios, al poner los servicios del ISSSTE al alcance de todo el personal del Estado, sin distinciones jerárquicas. El accionar es coherente con las políticas de austeridad de Claudia Sheinbaum.

Detalles del fallo de la SCJN sobre el ISSSTE

El Convenio de Colaboración para la Atención de Servicios Médicos de Segundo Nivel fue firmado por la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la SCJN, el objetivo del acuerdo es formalizar y ordenar un procedimiento ya existente, con el fin de agilizar la programación de consultas con especialistas y estudios de alta especialidad para el personal del máximo tribunal.

¿Qué cambios habrá en la atención médica de los trabajadores estatales?

El convenio permitirá canalizar de forma sistemática los casos que requieran atención médica de segundo nivel, fortaleciendo la coordinación con el instituto y mejorando los tiempos de atención y los procesos de referencia.

Por su parte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández destacó la importancia de proteger la salud del personal de la Corte, especialmente tras la eliminación del seguro de gastos médicos mayores. “No podemos impartir justicia hacia afuera y desatender lo interno”, expresó, al destacar que el acuerdo brinda certidumbre a quienes laboran en el Poder Judicial.

La funcionaria también recordó el principio juarista de que los servidores públicos deben manejarse bajo la “honrada medianía”, y señaló que la SCJN adoptó plenamente este criterio. “Ahora también somos derechohabientes del ISSSTE, con plena confianza en las instituciones del Estado” , añadió.

¿Qué se necesita para que me atiendan en el ISSSTE?

Como parte de la implementación del acuerdo, el personal de la Corte deberá registrarse en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE que le corresponda, trámite necesario para la validación de derechos, la emisión de licencias médicas y el acceso a medicamentos.

Para facilitar el proceso, las autoridades instalarán módulos informativos dentro de las instalaciones del Poder Judicial.