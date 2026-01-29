Los bancos en México cerrarán el 2 de febrero por feriado nacional

Dado el cronograma de feriados bancarios 2026, las sucursales de todo el país cerrarán sus puertas el próximo lunes 2 de febrero. Por este motivo, varios trámites y operaciones quedarán suspendidos por 24 horas, retomando el servicio completo el martes 3.

Miles de usuarios del sistema financiero se verán afectados porque todos los bancos a nivel nacional cerrarán la próxima semana, incluyendo instituciones de uso cotidiano como Banamex, BBVA México y Banco Azteca.

Aunque no habrá atención presencial ni operaciones en ventanilla, existen alternativas digitales y automáticas que permitirán a los clientes continuar con ciertas gestiones y evitar afectaciones en su organización financiera.

¿Por qué habrá cierre bancario en febrero?

El lunes 2 de febrero fue establecido como día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), en conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917. Si bien la fecha histórica es el 5 de febrero, el descanso se recorre cada año al primer lunes del mes con el objetivo de crear un fin de semana largo.

Como consecuencia, todas las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, suspenderán la atención en sucursales. Por ello, entidades como Banamex, BBVA México y Banco Azteca recomiendan a sus clientes adelantar trámites y operaciones importantes para evitar inconvenientes.

¿Qué servicios bancarios funcionan los feriados?

Dado que el cierre de sucursales no implica una suspensión total de los servicios financieros, se mantendrán disponibles:

Cajeros automáticos: permanecerán en funcionamiento, aunque se sugiere retirar efectivo con anticipación ante la posibilidad de desabasto.

Banca digital y aplicaciones móviles: permitirán consultar saldos, pagar servicios y realizar transferencias.

Transferencias interbancarias: podrían presentar retrasos, ya que algunas operaciones entre distintos bancos se reflejarán hasta el siguiente día hábil, el martes 3 de febrero.

Recomendaciones

Para este puente bancario, se sugiere anticipar retiros en efectivo, programar transferencias relevantes con antelación y verificar el correcto funcionamiento de la banca digital y aplicaciones móviles.

Calendario de feriado bancario 2026

En México, el cronograma oficial para este año se determina de la siguiente manera:

1 de enero.

Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

2 y 3 de abril.1 de mayo.

16 de septiembre.

2 de noviembre y tercer lunes de dicho mes, este último en conmemoración del 20 de noviembre.

12 y 25 de diciembre.

Sábados y domingos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determina los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos.