Recientemente, el Gobierno oficializó un traspaso significativo en la administración del Tren Maya, al ceder su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las autoridades prevén que este cambio mejore el servicio del transporte público, particularmente su infraestructura y gestión.

La decisión del gobierno mexicano implicó la extinción de FONATUR Tren Maya, organismo que encabezó originalmente el desarrollo del proyecto y quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El objetivo central del cambio es fortalecer la operación y la gestión de una de las obras de infraestructura más emblemáticas del país.

Actualización sobre el Tren Maya en México

El proceso de transferencia alcanzó un hito significativo el 29 de agosto del presente año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la desincorporación de FONATUR Tren Maya. Esta entidad, que fue establecida en 2018 tras un cambio de denominación y que estaba adscrita a la Secretaría de Turismo, cesó sus operaciones para facilitar la creación de una estructura unificada.

A partir de ese momento, Tren Maya, S.A. de C.V. se convirtió en la única empresa encargada del sistema ferroviario, bajo la dirección directa de la Sedena, lo que sugiere una administración más centralizada y eficiente.

La consolidación se logró gracias a una serie de disposiciones legales emitidas entre 2023 y 2024. En septiembre de 2023, se establecieron los lineamientos para que FONATUR y su filial llevaran a cabo la transferencia del proyecto a la nueva operadora.

Posteriormente, un decreto presidencial del 1 de marzo de 2024 fijó como fecha límite el 12 de septiembre de ese mismo año para finalizar la entrega, estableciendo así el camino hacia la liquidación de la empresa anterior.

¿Cómo transformará el Tren Maya la región en 2026?

Con la nueva administración, este tren ampliará su servicio. Además de la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria, asumirá la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros, así como la gestión de actividades comerciales y servicios complementarios asociados al sistema.

La implementación de estas medidas busca optimizar la experiencia de los usuarios y fomentar el desarrollo económico de la región, garantizando un transporte eficiente y accesible para todos.

Este enfoque asegurará la sostenibilidad financiera del proyecto, optimizará su eficiencia operativa y fortalecerá la conectividad intermodal en el sureste del país.

El Programa Institucional 2025-2030 define los ejes estratégicos de esta fase:

Asegurar la rentabilidad mediante una gestión eficiente

Ofrecer un sistema de transporte seguro e innovador

Consolidar un enfoque de responsabilidad ambiental y social

Cada uno de estos lineamientos forma parte de una visión de desarrollo regional orientada al crecimiento económico sostenible y equitativo.

La transferencia del Tren Maya a la Sedena se manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el cual el proyecto se integra al eje de “Economía Moral y Trabajo”.

Este enfoque resalta la importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social del país, promoviendo un modelo que prioriza el bienestar de la población.

La validez jurídica del cambio quedó ratificada con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, mediante el cual se transfieren a esta dependencia los derechos y obligaciones del sistema ferroviario.

La infraestructura de este sistema permitirá un mejor traslado de insumos médicos y apoyos alimentarios a las comunidades indígenas. También contribuirá a la seguridad en la frontera sur del país.