La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la apertura de las convocatorias de financiamiento 2026 dirigidas a emprendedores y pequeños negocios del estado. El objetivo detrás de la iniciativa es impulsar proyectos productivos y fomentar el autoempleo.

Entre las opciones disponibles se encuentran los programas Tu Idea, Tu Negocio, Emprende Tradicional y Emprende Empresarial, que ofrecen créditos que van desde los 10,000 hasta los 500,000pesos, bajo esquemas de pago flexibles.

La mandataria estatal explicó que estos apoyos contemplan plazos de hasta 36 meses, tasas preferenciales y el beneficio de no generar intereses para quienes mantengan sus pagos al día. Asimismo, subrayó que una de las prioridades es respaldar la creatividad y el impulso de los jóvenes mediante financiamiento.

¿Qué ayuda da el Gobierno a los emprendedores de México?

La subsecretaria de Fomento Económico, Michelle Guerrero Jaimes, informó que durante el año pasado se destinaron 68 millones de pesos a través de estos programas sociales, lo que permitió apoyar a empresas de diversos sectores, como:

Restaurantes

Consultorios

Hotelería

Carpintería

Comercios

Según Guerrero Jaimes, estos recursos contribuyeron a la creación de 633 empleos en Baja California , de los cuales 235 fueron ocupados por mujeres y 398 por hombres, como parte de una estrategia de desarrollo económico con enfoque de inclusión y equidad.

La Secretaría de Economía e Innovación recordó que los trámites para acceder a los financiamientos son personales y completamente gratuitos, y que no se utilizan intermediarios.

¿Cómo acceder al crédito para pymes?

Las convocatorias estarán disponibles durante el mes de enero en el sitio web oficial del Gobierno, así como en las oficinas municipales de la Secretaría de Economía e Innovación.

Finalmente, las autoridades exhortaron a denunciar cualquier intento de cobro indebido ante la Coordinación de Transparencia, a través de los teléfonos (664) 973 0424 o (686) 558 1000, extensión 1579, o mediante el Portal de Transparencia de Baja California.