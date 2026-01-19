Historial crediticio del Buró de Crédito en México

Existe la creencia de que, una vez saldada una deuda, el nombre de una persona queda automáticamente eliminado del Buró de Crédito. Sin embargo, la realidad es distinta: ciertos adeudos pueden seguir influyendo en el historial crediticio durante varios años y, en algunos casos, no desaparecen nunca.

En detalle, el Buró de Crédito no solo refleja los compromisos financieros vigentes, sino también el comportamiento de pago a lo largo del tiempo. Aunque la legislación establece plazos para eliminar algunos registros, no todas las deudas cuentan con una fecha de eliminación definitiva.

Conoce los detalles de esta situación y evita problemas de dinero con las autoridades. Se aconseja mantener las finanzas al día, particularmente si existe un interés de acceder a diferentes instrumentos financieros.

¿Cuáles son las deudas que no desaparecen del Buró de Crédito??

Créditos hipotecarios, préstamos personales y tarjetas de crédito con incumplimientos pueden generar registros que perduran en el historial. Si bien la ley fija tiempos máximos para borrar ciertos adeudos, existen excepciones relevantes.

La eliminación de los registros depende del monto de la deuda, medido en Unidades de Inversión (UDIS):

Hasta 25 UDIS (alrededor de 195 pesos): se eliminan después de 12 meses.

De 25 a 500 UDIS (entre 195 y 3,190 pesos): se borran en un plazo de 2 años.

De 500 a 1,000 UDIS (de 3,190 a 7,820 pesos): permanecen 4 años.

Más de 1,000 UDIS: pueden mantenerse hasta 6 años.

Más de 400,000 UDIS (3 millones 128,000 pesos o más): no se eliminan del historial.

¿Qué es el Buró de Crédito?

El historial en el Buró de Crédito tiene un impacto directo en la posibilidad de obtener nuevos financiamientos, como un crédito hipotecario, la renta de una vivienda o incluso el acceso a ciertos empleos. Por este motivo, se deben prestar atención a las deudas que aún saldadas pueden seguir visible por varios años o, en casos extremos, de forma permanente.

¿Qué hacer antes de pedir un crédito?

Antes de solicitar cualquier crédito, conviene revisar el reporte personal en el Buró de Crédito, lo cual puede hacerse de manera gratuita una vez cada 12 meses. Mantener los pagos al día es clave, ya que un solo atraso puede generar consecuencias que se extienden mucho más allá de lo esperado.

¿Quiénes reportan información al Buró de Crédito?

No solo los bancos envían datos al Buró de Crédito. También reportan otras instituciones y proveedores de servicios, entre ellos:

Instituciones financieras: bancos y entidades que otorgan tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios y automotrices.

Tiendas departamentales: a través de tarjetas de crédito propias.

Empresas de telecomunicaciones: como Telcel, Telmex, Movistar, Izzi o Total Play.

Proveedores de servicios: compañías de gas, agua, seguros y, en algunos casos, electricidad.

Microfinancieras: empresas que conceden créditos de bajo monto.

Inmobiliarias: cuando existe un registro relacionado con el pago de rentas.