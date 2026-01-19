Desde enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un esquema más estricto de control y verificación de la facturación electrónica. Estas nuevas disposiciones, que forman parte de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y de las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), permitirán la suspensión de emisión de facturas en ciertos casos, afectando así a miles de contribuyentes.

En detalle, el organismo fiscal podrá suspender la emisión de facturas cuando se detecten errores, inconsistencias o irregularidades en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

El SAT puede devolverte impuestos por estos gastos: revisá este detalle en tu factura. Shutterstock

El objetivo de estas medidas es reforzar la validación de que las facturas correspondan a operaciones reales, contengan información correcta y cumplan con todos los requisitos técnicos y legales establecidos.

¿Cuándo el SAT suspende el Certificado de Sello Digital?

Con la entrada en vigor de las nuevas reglas, las autoridades podrán iniciar procedimientos de revisión cuando identifique CFDI con:

Datos incorrectos

Inconsistencias fiscales

Indicios de operaciones inexistentes

Si el contribuyente no logra demostrar la materialidad de la operación, la autoridad podrá suspender el Certificado de Sello Digital (CSD), elemento indispensable para emitir facturas con validez fiscal.

¿Qué pasa si me suspenden el Certificado de Sello Digital?

La cancelación temporal del Certificado de Sello Digital impide la emisión de CFDI, lo que impacta directamente en la operación de cualquier negocio. Sin facturas válidas:

No es posible comprobar ingresos

No se pueden cumplir adecuadamente las obligaciones fiscales

Los clientes no pueden deducir gastos ni acreditar impuestos

En la práctica, esta medida puede frenar parcial o totalmente la actividad económica , especialmente en sectores donde la facturación es indispensable, como:

Comercio electrónico Prestación de servicios profesionales Operaciones entre empresas Contratación con dependencias gubernamentales

¿Qué errores de facturas vigila el SAT?

Entre las irregularidades más frecuentes que pueden dar lugar a revisiones y sanciones se encuentran:

Datos incorrectos del receptor

Errores en el régimen fiscal

Uso inadecuado del CFDI

Fallas en el cálculo de impuestos

Diferencias entre la factura emitida y la operación efectivamente realizada