La Suprema Corte falló contra los pensionados del IMSS que cobran aguinaldo en México

Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debes tener en cuenta el fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las autoridades avalaron una reforma que reduce a la mitad el aguinaldo para un sector específico de personas jubiladas, medida que comenzará a aplicarse a partir de 2026.

La resolución fue informada el lunes pasado por la propia SCJN mediante un comunicado. De acuerdo con el máximo tribunal, el objetivo del cambio es enfrentar los problemas de sostenibilidad financiera del instituto involucrado.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre el aguinaldo del IMSS?

La SCJN validó la modificación al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Con esta reforma, el aguinaldo para los pensionados se reduce de 60 a 30 días, con entrada en vigor en 2026.

La medida busca asegurar la estabilidad presupuestaria y la viabilidad financiera del ISSSTEZAC en el largo plazo.

Cabe destacar que la reducción del aguinaldo no es de alcance nacional. La resolución aplica únicamente a los pensionados afiliados al ISSSTEZAC, un organismo estatal de Zacatecas.

Los beneficiarios del ISSSTE federal y del IMSS no están contemplados en esta decisión y continuarán recibiendo su aguinaldo conforme a las disposiciones actuales . Incluso dentro de Zacatecas, quienes ya estén pensionados antes de la entrada en vigor de la reforma no verán modificaciones en esta prestación.

¿Qué ocurre con el derecho de los pensionados en México?

El tribunal concluyó que la reducción del aguinaldo no vulnera el derecho humano a la seguridad social. Consideró que la decisión es razonable y no arbitraria, ya que responde a una situación financiera específica del instituto estatal.

Además, la SCJN aclaró que la reforma no tiene efectos retroactivos. Esto implica que quienes ya cuenten con una pensión reconocida antes de que la modificación entre en vigor conservarán el monto que reciben actualmente. El ajuste solo aplicará a quienes se pensionen después de que la reforma esté vigente.

¿A partir de cuándo se aplicará el nuevo esquema?

El nuevo monto del aguinaldo comenzará a aplicarse en 2026. Desde ese año, los nuevos pensionados del ISSSTEZAC recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión, en lugar de los 60 días que se otorgaban hasta ahora.