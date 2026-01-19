La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que a partir de este año el Servicio Militar Nacional (SMN) cambiará su operación y duración esquemático. Los mexicanos tendrán que informarse de los nuevos condicionamientos dado el régimen obligatorio que rige actualmente.

La dependencia aclaró que estos ajustes se harán dentro del marco legal vigente, que establece al Servicio Militar como una obligación constitucional. El nuevo esquema busca optimizar la organización del adiestramiento y los procesos administrativos, sin alterar su base jurídica ni representar una incorporación automática a las Fuerzas Armadas.

Según información oficial de la Sedena, las modificaciones tienen como finalidad hacer más eficiente el cumplimiento del SMN, manteniendo su carácter cívico y formativo.

¿Quiénes deberán cumplir el Servicio Militar en 2026?

Desde 2026, estarán obligados a cumplir el Servicio Militar Nacional los ciudadanos mexicanos que alcancen la mayoría de edad, es decir, los 18 años, durante ese año.

El registro seguirá siendo un requisito indispensable y deberá realizarse en:

Las juntas municipales o alcaldías del país.

Los consulados de México en el extranjero, para quienes residan fuera del territorio nacional.

Este trámite marca el inicio formal del proceso e incluye la entrega de documentación, la verificación de datos personales y la participación en el sorteo que determina la modalidad de cumplimiento.

Cumplir con el SMN no equivale a ingresar al Ejército, la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional.

¿Cómo es el adiestramiento militar en México?

Uno de los principales cambios para 2026 es la reorganización del periodo de adiestramiento. El nuevo modelo contempla 13 sesiones sabatinas, lo que reduce el número de jornadas respecto a esquemas anteriores que se extendían durante la mayor parte del año.

El calendario se dividirá en dos etapas:

Primer periodo: de febrero a mayo de 2026.

Segundo periodo: de agosto a octubre de 2026.

Las actividades se llevarán a cabo por las mañanas y estarán dirigidas por personal militar designado por la Sedena. Al finalizar el adiestramiento, los participantes recibirán una constancia oficial que acredita la conclusión de esta fase.

¿Las mujeres pueden hacer el Servicio Militar?

La dependencia confirmó que en 2026 continuará la participación voluntaria de mujeres en el Servicio Militar Nacional. Quienes decidan inscribirse podrán cumplir el adiestramiento bajo las mismas condiciones generales y acceder a las fases administrativas y de capacitación previstas en la normativa vigente.